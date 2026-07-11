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    MINSA

    Incendio provocado en Subcentro de Salud de Don Bosco causa daños a la infraestructura

    El Minsa denunció que una persona en condición de calle incendió el Subcentro de Salud de Don Bosco, en San Miguelito, generando daños estructurales en esta instalación.

    Yaritza Mojica
    Incendio provocado en Subcentro de Salud de Don Bosco causa daños a la infraestructura
    Una persona de la calle incendia el Subcentro de Salud de Don Bosco, en San Miguelito. Cortesía Minsa

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, durante la madrugada de este sábado 11 de julio de 2026, una persona en condición de calle incendió el Subcentro de Salud de Don Bosco, perteneciente a la Región de Salud de San Miguelito, causando daños estructurales en esta instalación que, según las autoridades, se encontraba en proceso de remodelación.

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    Funcionarios del Minsa en esta región informaron que el acto vandálico incluyó la sustracción del cableado eléctrico y afectaciones al cielo raso producto de las llamas, las cuales fueron sofocadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP).

    El Minsa advirtió que “deplora este tipo de actos vandálicos que hoy afectaron al Subcentro de Salud de Don Bosco, pero mañana pueden ser otras instalaciones las que se vean afectadas y esto perjudique la atención de salud de los residentes de las comunidades”.

    La institución explicó que esta instalación estaba programada para ser elevada a Centro de Salud una vez concluyeran los trabajos de remodelación.

    La Dirección Regional de Salud de San Miguelito presentó ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) las denuncias correspondientes.

    El Minsa hizo un llamado a los residentes de las comunidades a proteger las instalaciones de salud y evitar actos de vandalismo que ponen en riesgo la prestación de los servicios médicos a la población.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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