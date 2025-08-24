Panamá, 24 de agosto del 2025

    Incidente en la 12 de Octubre: bomberos atienden emergencia en supermercado

    Getzalette Reyes
    Personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá atiende emergencia en la 12 de octubre. Foto/Cortesía

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá acudió al mediodía de este domingo 24 de agosto de 2025 a una emergencia reportada en la avenida 12 de Octubre, en la ciudad de Panamá.

    De acuerdo con los primeros informes, el supermercado Rey de la zona fue evacuado tras detectarse olores extraños que provocaron malestar entre las personas.

    Bomberos atienden incidente ocurrido este domingo 24 de agosto en la avenida 12 de octubre. LP Mario De Gracia

    Se maneja la hipótesis de que una posible fuga de gas habría causado síntomas de mareos y náuseas, afectando a más de 20 trabajadores del establecimiento.

    Ambulancias y equipos de rescate permanecen en el lugar. LP Mario De Gracia

    Ambulancias y equipos de rescate permanecieron en el lugar para atender a los afectados y asegurar la zona.

    Los bomberos indicaron que no existe riesgo de incendio y que el área continuaba bajo supervisión mientras se investigan las causas del incidente.

    Con datos proporcionados por Mario De Gracia.

