Incidente en la 12 de Octubre: bomberos atienden emergencia en supermercado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá acudió al mediodía de este domingo 24 de agosto de 2025 a una emergencia reportada en la avenida 12 de Octubre, en la ciudad de Panamá.

De acuerdo con los primeros informes, el supermercado Rey de la zona fue evacuado tras detectarse olores extraños que provocaron malestar entre las personas.

Se maneja la hipótesis de que una posible fuga de gas habría causado síntomas de mareos y náuseas, afectando a más de 20 trabajadores del establecimiento.

Ambulancias y equipos de rescate permanecieron en el lugar para atender a los afectados y asegurar la zona.

Los bomberos indicaron que no existe riesgo de incendio y que el área continuaba bajo supervisión mientras se investigan las causas del incidente.

El sargento primero Davis Rentería, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, se refiere a emergencia atendida en la avenida 12 de octubre.

Video/Mario De Gracia https://t.co/afnmhMkReR pic.twitter.com/EIeAV1cNZO — La Prensa Panamá (@prensacom) August 24, 2025

Con datos proporcionados por Mario De Gracia.