Indicasat-AIP es designado Centro de Excelencia de la OEA en biotecnología

Con esta designación, Panamá se suma a una red regional integrada por México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y asume la representación en biotecnología dentro de la Red de Centros de Excelencia de la OEA.

El Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat -AIP) fue designado como Centro de Excelencia en Tecnologías Transformadoras e incorporado a la Red Regional de Centros de Excelencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras la firma de un convenio de cooperación suscrito el 29 de enero de 2026.

El acuerdo fue firmado por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, durante un acto oficial que marcó un hito para el sistema científico panameño.

En la la ceremonia, Ramdin felicitó el trabajo de los investigadores de Indicasat AIP y calificó la designación como un momento histórico para Panamá. Con esta incorporación, el país se convierte en el séptimo de la región en contar con representación dentro de la Red de Centros de Excelencia de la OEA en Tecnologías Transformadoras.

Actualmente, la red está integrada por México (blockchain), Colombia (robótica e inteligencia artificial), Perú (materiales avanzados y nanomateriales), Chile (inteligencia artificial), Argentina (tecnologías transformadoras y economía circular), Brasil (tecnologías oceánicas) y, ahora, Panamá, que representará a la región en el área de biotecnología.

El secretario nacional de Senacyt, Eduardo Ortega Barría, destacó que Indicasat-AIP no solo es una de las asociaciones de interés público más antiguas vinculadas a la institución, sino que se ha consolidado como una plataforma estratégica para el avance científico del país.

“Es una institución clave para la formación de capital humano de excelencia y para la generación de conocimiento con impacto real en áreas como la salud, la biodiversidad, la biotecnología y la innovación productiva”, afirmó Ortega Barría.

Añadió que, desde su creación, el instituto ha crecido con una visión clara y sostenida, y que sus aportes en investigación biomédica, biociencias, bioprospección, bioinformática y transferencia tecnológica han fortalecido las capacidades nacionales y han posicionado a Panamá como un actor confiable dentro de las redes científicas globales.

Por su parte, el director de Indicasat-AIP, Timothy Thomson, señaló que la designación representa un reconocimiento al trabajo institucional desarrollado durante más de dos décadas. “Este nombramiento es el resultado de más de 20 años de trayectoria y refleja el compromiso, la visión y la excelencia de quienes han construido esta institución desde sus inicios”, sostuvo.

En el acto también participaron el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Guevara Mann, y la embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado.

La Red Regional de Centros de Excelencia es una iniciativa de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología de la OEA, cuyo objetivo es integrar las principales ciencias y tecnologías transformadoras de las Américas, mapear tendencias y capacidades regionales, y promover soluciones a problemas cotidianos mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y recursos entre gobiernos, universidades, centros de investigación, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

La inclusión de Indicasat-AIP en esta red fortalece la proyección internacional de Panamá en el ámbito científico y abre nuevas oportunidades de cooperación regional en áreas estratégicas para el desarrollo sostenible.