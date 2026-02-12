Panamá, 12 de febrero del 2026

    Aviso de vigilancia

    Índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles extremos en varias provincias

    Getzalette Reyes
    Panamá bajo aviso por radiación UV-B. Foto/Pixabay

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices elevados a extremos de radiación UV-B en todo el territorio nacional, vigente desde las 11:00 a.m. del jueves 12 de febrero hasta las 11:59 p.m. del sábado 14 de febrero de 2026 (día de carnaval).

    De acuerdo con el informe, durante los próximos días se prevén condiciones atmosféricas estables, con menor cobertura nubosa y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el istmo panameño.

    El IMHPA advierte que los niveles de riesgo se ubicarán entre altos y muy altos (8-10) en sectores del Caribe y podrían alcanzar niveles muy altos a extremos (más de 11) en amplias zonas del Pacífico.

    Provincias bajo aviso

    En la vertiente del Caribe, las áreas bajo aviso incluyen:

    + Bocas del Toro

    + Comarca Ngäbe Buglé

    + Veraguas (Norte)

    + Colón

    + Comarca Guna Yala

    + Pacífico Oriental (Darién frontera)

    Mientras que en la vertiente del Pacífico se prevén niveles más críticos en:

    + Chiriquí

    + Veraguas (Centro y Sur)

    + Los Santos

    + Herrera

    + Coclé

    + Panamá Oeste

    + Región Metropolitana

    + Panamá Este

    Riesgos para la salud

    El organismo meteorológico señaló que la exposición directa y prolongada al sol bajo estos índices puede generar efectos negativos en la salud en poco tiempo, entre ellos: enrojecimiento e irritación de la piel; ardor y quemaduras solares; daños cutáneos en horas de mayor radiación.

    Radiación solar se intensifica: autoridades advierten riesgo muy alto a extremo. LP Archivo

    Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

    + Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

    + Usar protector solar de amplio espectro

    + Vestir ropa clara, de manga larga y sombrero

    + Utilizar gafas con protección UV

    + Mantenerse hidratado

    El IMHPA indicó que continuará el monitoreo de las condiciones atmosféricas y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

