Índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles extremos en varias provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices elevados a extremos de radiación UV-B en todo el territorio nacional, vigente desde las 11:00 a.m. del jueves 12 de febrero hasta las 11:59 p.m. del sábado 14 de febrero de 2026 (día de carnaval).

De acuerdo con el informe, durante los próximos días se prevén condiciones atmosféricas estables, con menor cobertura nubosa y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el istmo panameño.

El IMHPA advierte que los niveles de riesgo se ubicarán entre altos y muy altos (8-10) en sectores del Caribe y podrían alcanzar niveles muy altos a extremos (más de 11) en amplias zonas del Pacífico.

Provincias bajo aviso

En la vertiente del Caribe, las áreas bajo aviso incluyen:

+ Bocas del Toro

+ Comarca Ngäbe Buglé

+ Veraguas (Norte)

+ Colón

+ Comarca Guna Yala

+ Pacífico Oriental (Darién frontera)

Mientras que en la vertiente del Pacífico se prevén niveles más críticos en:

+ Chiriquí

+ Veraguas (Centro y Sur)

+ Los Santos

+ Herrera

+ Coclé

+ Panamá Oeste

+ Región Metropolitana

+ Panamá Este

Riesgos para la salud

El organismo meteorológico señaló que la exposición directa y prolongada al sol bajo estos índices puede generar efectos negativos en la salud en poco tiempo, entre ellos: enrojecimiento e irritación de la piel; ardor y quemaduras solares; daños cutáneos en horas de mayor radiación.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan:

+ Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.

+ Usar protector solar de amplio espectro

+ Vestir ropa clara, de manga larga y sombrero

+ Utilizar gafas con protección UV

+ Mantenerse hidratado

El IMHPA indicó que continuará el monitoreo de las condiciones atmosféricas y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.