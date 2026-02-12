Índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles extremos en varias provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices elevados a extremos de radiación UV-B en todo el territorio nacional, vigente desde las 11:00 a.m. del jueves 12 de febrero hasta las 11:59 p.m. del sábado 14 de febrero de 2026 (día de carnaval).
De acuerdo con el informe, durante los próximos días se prevén condiciones atmosféricas estables, con menor cobertura nubosa y ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el istmo panameño.
El IMHPA advierte que los niveles de riesgo se ubicarán entre altos y muy altos (8-10) en sectores del Caribe y podrían alcanzar niveles muy altos a extremos (más de 11) en amplias zonas del Pacífico.
📣 Aviso de Vigilancia por índices de Radiación Ultravioleta Elevados ☀️— IMHPA (@imhpapma) February 12, 2026
Válido desde las 11:00 a.m del 12 de febrero hasta el 14 de febrero de 2026.
Provincias bajo aviso
En la vertiente del Caribe, las áreas bajo aviso incluyen:
+ Bocas del Toro
+ Comarca Ngäbe Buglé
+ Veraguas (Norte)
+ Colón
+ Comarca Guna Yala
+ Pacífico Oriental (Darién frontera)
Mientras que en la vertiente del Pacífico se prevén niveles más críticos en:
+ Chiriquí
+ Veraguas (Centro y Sur)
+ Los Santos
+ Herrera
+ Coclé
+ Panamá Oeste
+ Región Metropolitana
+ Panamá Este
Riesgos para la salud
El organismo meteorológico señaló que la exposición directa y prolongada al sol bajo estos índices puede generar efectos negativos en la salud en poco tiempo, entre ellos: enrojecimiento e irritación de la piel; ardor y quemaduras solares; daños cutáneos en horas de mayor radiación.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan:
+ Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.
+ Usar protector solar de amplio espectro
+ Vestir ropa clara, de manga larga y sombrero
+ Utilizar gafas con protección UV
+ Mantenerse hidratado
El IMHPA indicó que continuará el monitoreo de las condiciones atmosféricas y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.