Influenza acumula 41 muertes en Panamá y supera la cifra del año pasado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa mantiene el llamado a la vacunación, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Panamá registra más defunciones por influenza que en el mismo periodo epidemiológico del año pasado.

Los informes del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) muestran que, hasta la semana epidemiológica 17, correspondiente al periodo del 26 de abril al 2 de mayo, se acumulaban 41 fallecimientos por influenza, 12 más que los 29 reportados durante el mismo periodo de 2025.

El informe detalla que la mayor proporción de fallecimientos se concentra en personas de 65 años y más, grupo que representa el 54% de las muertes. También se reportan defunciones en menores de un año.

Las autoridades sanitarias señalaron que el 100% de las personas fallecidas no contaba con la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual. Además, el 82% tampoco estaba vacunado durante la temporada de 2025.

Asimismo, el 75.6% de las defunciones presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

En comparación, durante el mismo periodo epidemiológico de 2025 se habían acumulado 29 fallecimientos por influenza. De acuerdo con los reportes de ese año, el 75.9% de las personas fallecidas no estaba vacunada y el 100% presentaba factores de riesgo.

Las autoridades mantienen el llamado a la vacunación, especialmente entre adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables ante las complicaciones asociadas a la influenza.

Los informes de epidemiología reflejan que la mayoría de las defunciones ocurrió en personas no vacunadas y con condiciones de riesgo, en medio de un aumento de fallecimientos por influenza respecto al año pasado.