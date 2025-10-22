Panamá, 22 de octubre del 2025

    Epidemiología

    Influenza causa 92 muertes en Panamá este año

    Getzalette Reyes
    Jornadas de vacunación contra la influenza. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó las cifras correspondientes a la semana epidemiológica #39, que abarca del 21 al 27 de septiembre de 2025.

    En la semana 39 se notificaron tres defunciones por influenza, sumando un acumulado de 92 fallecimientos en lo que va del año.

    De estas muertes, el 85.9% no había recibido la vacuna contra la influenza, mientras que el 92% presentaba factores de riesgo, como edad avanzada, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas, respiratorias o inmunosupresión. Además, se reportó un caso en un adulto joven con factor de riesgo por vapeo.

    El Minsa también reportó cinco defunciones con coinfección, cuatro con influenza y COVID-19, y una con COVID-19 y parainfluenza.

    En cuanto a las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), se registraron 364 casos durante la semana, con un acumulado de 15,034 casos en lo que va del año.

    Por otro lado, el Ministerio informó sobre otras enfermedades de relevancia:

    • Dengue: 12,475 casos acumulados, de los cuales 1,336 presentan signos de alarma y 84 son casos graves.

    • Malaria: 47 casos en la semana actual, acumulando 8,788 casos. Se mantienen dos defunciones previas, en Panamá Este y Veraguas.

    • Gusano Barrenador en Humanos: 93 casos acumulados en 2025.

    El Ministerio de Salud hizo un llamado a la participación comunitaria y al apoyo de los gobiernos locales para reducir la propagación de enfermedades. También recomendó a la población medidas de prevención: lavado constante de manos, uso de mascarilla, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, acudir al médico ante síntomas, y evitar la automedicación.

