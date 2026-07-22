Influenza deja 55 fallecidos en Panamá; dengue supera los 3,900 casos este año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 55 personas han fallecido por influenza en lo que va de 2026, mientras que el dengue acumula 3,905 casos y la malaria 4,671, según el informe epidemiológico correspondiente a la semana 26.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que 55 personas han fallecido a causa de la influenza en lo que va de 2026. De acuerdo con el informe del Departamento de Epidemiología correspondiente a la semana epidemiológica No. 26, comprendida entre el 28 de junio y el 4 de julio, durante ese periodo se notificó una nueva defunción, con lo que el acumulado anual ascendió a 55 fallecidos.

Del total de las muertes registradas, el 58.2% correspondió a hombres. Además, el grupo de 65 años y más concentró el 60% de los fallecimientos, seguido por los menores de un año, que representaron el 12.7% de las defunciones.

El informe epidemiológico destaca que el 100% de las personas fallecidas no había recibido la vacuna contra la influenza correspondiente a la temporada actual, mientras que el 82% tampoco contaba con la inmunización de la temporada 2025.

Asimismo, el 81.5% de los fallecidos presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con la edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

En relación con el síndrome gripal, el Minsa reportó 1,064 casos durante la semana, para un acumulado de 22,616 casos en lo que va del año. Asimismo, se notificaron 468 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), con lo que el total anual ascendió a 9,634 casos.

Respecto a las enfermedades transmitidas por vectores, el informe señala que hasta la semana epidemiológica No. 26 se contabilizan 3,905 casos de dengue, de los cuales 3,410 corresponden a casos sin signos de alarma, 464 presentan signos de alarma y 31 han sido clasificados como dengue grave.

En cuanto a la malaria, durante la semana se notificaron 29 casos nuevos y se actualizaron 54 casos correspondientes a semanas anteriores, para un acumulado de 4,671 casos en 2026.

El reporte también indica que, en lo que va del año, se han confirmado dos casos de zika, cuatro de chikungunya, 1,452 de leishmaniasis y 16 de la enfermedad por el virus Oropouche.

En el caso del hantavirus, se mantiene un acumulado de 12 casos tanto de fiebre por hantavirus como de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, tras la actualización de casos correspondientes a semanas anteriores.

Por su parte, la leptospirosis suma 26 casos en lo que va del año, mientras que el gusano barrenador en humanos registra 60 casos acumulados, luego de notificarse dos nuevos casos durante la semana epidemiológica No. 26.

El Minsa reiteró que la vacunación, las medidas de autocuidado y la participación comunitaria continúan siendo fundamentales para disminuir la transmisión de enfermedades y prevenir complicaciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.