Panamá, 20 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Vacunación

    Influenza en Panamá: puntos de vacunación gratuitos y quiénes deben vacunarse

    Aleida Samaniego C.
    En junio pasado, las autoridades de salud realizaron en Panamá la jornada masiva de vacunación contra el virus de la influenza. Cortesía

    Con la circulación del virus de la influenza A(H3N2) subvariante K en el país y el aumento sostenido de infecciones respiratorias en el hemisferio norte, las autoridades sanitarias reiteran que la vacunación contra la influenza sigue siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, especialmente en los grupos más vulnerables.

    En Panamá, la vacuna contra la influenza es gratuita y está disponible para la población en general, con énfasis en adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

    El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) han insistido en que, aunque la temporada ya está en curso, vacunarse oportunamente puede reducir de forma significativa el impacto de la enfermedad.

    Puntos de vacunación

    La vacuna puede aplicarse en:

    • Centros de salud

    • Instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) que cuentan con servicios de vacunación.

    • Jornadas especiales y puntos fijos temporales, que se habilitan en distintas regiones del país y que, en algunos casos, incluyen centros comerciales y ferias de salud.

    Horarios y requisitos

    La vacunación se ofrece, en general, en horario diurno. Las autoridades recomiendan acudir con cédula de identidad y, de estar disponible, la tarjeta de vacunación.

    El Minsa subraya que mantener una alta cobertura de vacunación no solo protege a quienes reciben la dosis, sino que reduce la presión sobre los servicios de salud, en un contexto marcado por la circulación de variantes del virus con mayor capacidad de transmisión.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

