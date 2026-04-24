Influenza suma 33 muertes al 4 de abril, casi el doble que en igual periodo de 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 54.8% de las muertes por influenza han ocurrido en mayores de 65 años, seguidos por menores de un año. Además, el 81.8% de las víctimas no estaba vacunada y el 75 % tenía factores de riesgo.

Panamá acumula 33 defunciones por influenza en lo que va de 2026, casi el doble de las 17 registradas en igual periodo del año pasado. Pero hay un dato que encendió las alertas sanitarias: el 100% de las personas fallecidas no estaba vacunada en la temporada actual.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del departamento de Epidemiología, informó en su reporte correspondiente a la semana epidemiológica No. 13 —del 29 de marzo al 4 de abril— que en ese periodo se notificó una nueva muerte asociada al virus.

La mayor proporción de fallecimientos se concentró en personas de 65 años y más, grupo que representa el 54.8% del total. Le siguen los menores de un año, otro segmento especialmente vulnerable ante la enfermedad.

Además, el 81.8% de las víctimas tampoco había recibido la vacuna correspondiente a la temporada 2025. El informe añade que el 75% presentaba factores de riesgo, principalmente relacionados con la edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Las autoridades sanitarias advirtieron que la influenza sigue siendo una amenaza prevenible, sobre todo para adultos mayores, niños pequeños y personas con padecimientos crónicos, por lo que insistieron en la vacunación y en reforzar las medidas de prevención.

En medio de este escenario, Panamá inició la 24.ª Semana de Vacunación en las Américas, que se desarrollará del 23 al 30 de abril de 2026, adelantándose a la fecha oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), prevista del 26 de abril al 2 de mayo.

La decisión respondió a que el 1 de mayo es feriado nacional, lo que podría afectar las jornadas programadas.

Itzel de Hewitt, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa, explicó que este año la campaña mantendrá el lema “Tu decisión marca la diferencia” y pondrá especial énfasis en reforzar la protección contra el sarampión con el mensaje: “Métele un gol al sarampión, vacúnate”.

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Durante la semana, los equipos de salud visitarán comunidades con baja cobertura de vacunación, priorizando áreas con problemas de nutrición, deserción escolar, analfabetismo o de difícil acceso.

“Cada región identificará sus áreas prioritarias, completará esquemas de vacunación y realizará actividades de promoción de la salud”, señaló De Hewitt.

El Minsa recordó que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz y menos costosa para proteger la salud pública. También recomendó mantener el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y acudir a tiempo a los servicios médicos ante síntomas respiratorios.