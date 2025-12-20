Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Influenza variante K: refuerzan búsqueda de casos activos en tres regiones del país

    Aleida Samaniego C.
    Influenza variante K: refuerzan búsqueda de casos activos en tres regiones del país
    Las autoridades de salud solicitan a la población acudir a vacunarse contra la influenza. Elysée Fernández

    El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y las regiones de Salud de Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito, inició operativos de búsqueda activa de casos de influenza, toma de muestras y vacunación, luego de la confirmación de tres casos de influenza A (H3N2), variante K, por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges).

    +info

    Influenza en Panamá: puntos de vacunación gratuitos y quiénes deben vacunarseVariante K de la influenza A(H3N2): más transmisible, pero sin mayor gravedadVariante K de la influenza A(H3N2) llega a Costa Rica: Panamá refuerza las medidasInfluenza A(H3N2): la variante que circula en el hemisferio norte no es un nuevo virusEmiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región

    En las comunidades de Burunga y Veracruz, en Panamá Oeste, donde reside uno de los menores afectados, los equipos de respuesta rápida visitaron 44 viviendas, de las cuales cinco estaban cerradas. Durante el operativo se atendió a 71 personas y se realizaron tres hisopados a pacientes sintomáticos, considerados contactos estrechos del menor.

    Los familiares del niño indicaron que asistieron al encendido de luces en la Cinta Costera el pasado 30 de noviembre y que los síntomas aparecieron dos días después del evento.

    Durante las jornadas de vacunación realizadas este sábado, se aplicaron más de 120 dosis de vacunas, de las cuales 90 correspondieron a la influenza. Sin embargo, los equipos del Minsa reportaron cierta resistencia de la población a recibir la vacuna contra esta enfermedad.

    El Minsa informó que, de 10 muestras analizadas, tres resultaron positivas para influenza A (H3N2), subtipo K.

    Influenza variante K: refuerzan búsqueda de casos activos en tres regiones del país
    Equipo de salud buscan casos activos de influenza con la variante k. Cortesía

    Ante esta situación, las autoridades priorizarán la vacunación de grupos vulnerables: menores de cinco años, embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, problemas renales o con el sistema inmunitario debilitado, así como los contactos de pacientes positivos, hasta agotar las dosis disponibles.

    El Minsa hizo un llamado a la población a no automedicarse, acudir oportunamente a los centros de salud, usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios, evitar aglomeraciones, cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, lavarse las manos frecuentemente y mantenerse hidratado.

    Los síntomas más comunes de la influenza incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, dolor de garganta y tos. Las autoridades insisten en mantenerse informados a través de las cuentas oficiales del Minsa.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más