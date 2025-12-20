Influenza variante K: refuerzan búsqueda de casos activos en tres regiones del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y las regiones de Salud de Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito, inició operativos de búsqueda activa de casos de influenza, toma de muestras y vacunación, luego de la confirmación de tres casos de influenza A (H3N2), variante K, por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges).

En las comunidades de Burunga y Veracruz, en Panamá Oeste, donde reside uno de los menores afectados, los equipos de respuesta rápida visitaron 44 viviendas, de las cuales cinco estaban cerradas. Durante el operativo se atendió a 71 personas y se realizaron tres hisopados a pacientes sintomáticos, considerados contactos estrechos del menor.

Los familiares del niño indicaron que asistieron al encendido de luces en la Cinta Costera el pasado 30 de noviembre y que los síntomas aparecieron dos días después del evento.

Durante las jornadas de vacunación realizadas este sábado, se aplicaron más de 120 dosis de vacunas, de las cuales 90 correspondieron a la influenza. Sin embargo, los equipos del Minsa reportaron cierta resistencia de la población a recibir la vacuna contra esta enfermedad.

El Minsa informó que, de 10 muestras analizadas, tres resultaron positivas para influenza A (H3N2), subtipo K.

Ante esta situación, las autoridades priorizarán la vacunación de grupos vulnerables: menores de cinco años, embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, problemas renales o con el sistema inmunitario debilitado, así como los contactos de pacientes positivos, hasta agotar las dosis disponibles.

El Minsa hizo un llamado a la población a no automedicarse, acudir oportunamente a los centros de salud, usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios, evitar aglomeraciones, cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, lavarse las manos frecuentemente y mantenerse hidratado.

Los síntomas más comunes de la influenza incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, secreción nasal, dolor de garganta y tos. Las autoridades insisten en mantenerse informados a través de las cuentas oficiales del Minsa.