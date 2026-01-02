Infraestructura clave en 2026: los avances y desafíos de la Línea 3 del Metro y el Cuarto Puente

Exclusivo Suscriptores

Panamá mantiene como reto en 2026 la continuidad de dos de los proyectos de infraestructura vial más ambiciosos y estratégicos del país, orientados a resolver la movilidad de más de 650 mil panameños que residen en Panamá Oeste. Se trata de la Línea 3 del Metro hacia Panamá Oeste y el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Ambas obras no solo representan una respuesta a décadas de congestión vehicular y desigualdad territorial, sino que también constituyen uno de los mayores desafíos técnicos, financieros y logísticos del actual gobierno.

En conjunto, la inversión destinada a estos proyectos de infraestructura vial supera los 6,618 millones de dólares. De ese total, 2,137 millones de dólares corresponden al proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que incluye diseño, construcción y financiamiento, este último estimado en alrededor de 640 millones de dólares. Por su parte, la inversión de la Línea 3 del Metro aumentó hasta 4,481 millones de dólares, tras incorporarse el costo del financiamiento del nuevo segmento bajo el cauce del Canal de Panamá, correspondiente al tramo soterrado de 4.5 kilómetros entre Farfán y Albrook.

El túnel de la línea 3 del Metro en Panamá Oeste registra un porcentaje de avance de la excavación de un 60%. Cortesía

Línea 3: una obra que entra en su fase decisiva

La Línea 3 del Metro, ejecutada por Metro de Panamá, S.A., registra actualmente un avance general del 69%, consolidándose como uno de los proyectos de transporte masivo más complejos del país, al integrar viaductos elevados, estaciones, túneles subterráneos y tecnología de monorriel de última generación.

El proyecto es desarrollado por el consorcio coreano HPH Joint Venture, integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, y tiene como fecha prevista de culminación el segundo semestre de 2028.

El tramo elevado, correspondiente a la fase 1 del contrato, alcanza un 82% de avance, mientras que la fase 2, que incluye el tramo soterrado, presenta un progreso del 47.05%.

De las 11 estaciones que conforman la Línea 3, varias se encuentran en etapas avanzadas de construcción, con avances que oscilan entre el 53% y el 97%.

La proyección para 2026 es que la mayoría de estas estaciones tengan sus obras civiles culminadas, quedando en ejecución trabajos de acabados, sistemas electromecánicos y equipamiento.

Las estaciones, según su nivel de avance, son: Ciudad del Futuro (la de mayor progreso), San Bernardino, Nuevo Arraiján, Vista Alegre, Loma Cová, Burunga, Arraiján, Albrook, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo y Panamá Pacífico.

El sistema monorriel ya se encuentra en fase de pruebas dinámicas. Uno de los hitos más relevantes es que los 26 monorrieles de la Línea 3 fueron reensamblados y actualmente se someten a pruebas dinámicas dentro del área de Patio y Talleres.

En esta etapa se ejecutan pruebas de rescate, que simulan el arrastre de trenes averiados, así como pruebas del sistema de operación autónoma y validaciones de señalización e integración de subsistemas.

Asimismo, el año pasado se culminaron las pruebas de enclavamiento del sistema de señalización, mediante las cuales se verificó la lógica de seguridad, la operación remota de cambiavías desde el Centro de Control Auxiliar (CCA) y la confiabilidad del tráfico ferroviario.

Para el primer semestre de 2026 está previsto el inicio de pruebas dinámicas en el viaducto, entre Patio y Talleres y la estación Vista Alegre, un paso clave previo a la operación comercial.

Vista del área de Patios y Talleres de la Línea 3 del Metro de Panamá . Cortesía

El desafío subterráneo: túneles y tuneladora

La excavación del túnel principal registra un 60% de avance, con 3 kilómetros excavados y más de 1,400 anillos instalados. El volumen de material extraído supera los 690 mil metros cúbicos, de los cuales 39,150 metros cúbicos son reutilizables.

Actualmente, la tuneladora Panamá se encuentra próxima a ingresar al edificio 9 de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en Balboa, y se prevé que a inicios de 2026 llegue al Pozo de Balboa, donde recibirá mantenimiento mayor antes de completar los 4.5 kilómetros de túnel hasta la estación Albrook.

En paralelo a estos trabajos, el túnel construido mediante el método Cut and Cover ya culminó las fases de excavación y cobertura, y avanza en labores de impermeabilización y construcción de estructuras de soporte. Además, en el Pozo de Ataque se desarrollan trabajos de muros y losas de la estructura permanente.

Por su parte, el túnel construido con el método NATM (Nuevo Método Austriaco de Construcción de Túneles, por sus siglas en inglés) presenta 120 metros de revestimiento finalizado, con culminación prevista para febrero de 2026.

En este punto se unen los dos tramos el elevado y el subterráneo, por donde ingresará el monorriel desde la última estación de Panamá Pacífico, en Panamá Oeste hacia la estación de Albrook. Cortesía.

Cuarto Puente: torres y viaductos

Mientras la Línea 3 avanza por tierra y subsuelo, el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), progresa en dos frentes de trabajo entre la capital y Panamá Oeste. La obra está a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) y, según el cronograma, debe concluir en agosto de 2028.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá alcanza un 30% de avance general, con 25 frentes de trabajo activos y la generación de hasta 3,700 empleos directos. Cortesía

Tras su reinicio formal el 27 de agosto de 2024, el proyecto alcanza un 30% de avance general, con 25 frentes de trabajo activos y la generación de hasta 3,700 empleos directos.

Actualmente, la obra cuenta con 360 pilotes instalados, de entre 1.80 y 2.00 metros de diámetro, y ha ejecutado más de 5.4 kilómetros de perforación. Además, registra un 67% de avance en las cimentaciones superficiales del viaducto Este.

Uno de los logros más relevantes es la consolidación de la fundación de la Torre Principal Este (M3), donde se realizó un vertido masivo de 1,600 metros cúbicos de concreto, paso previo al levantamiento de columnas que alcanzarán hasta 186 metros de altura, equivalentes a un edificio de 65 pisos.

De forma paralela, avanzan la prefabricación de dovelas en la planta de Farfán, el relleno de acceso del lado oeste, la construcción de la torre M4, ubicada en el mar, y el perfilado del Cerro Sosa, con un 34% de avance, que permitirá apoyar el viaducto sobre terreno rocoso.

Trabajos de demolición en el Cerro Sosa, ubicado en Ancón, obras que forman parte del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. LP Elysée Fernández

Un elemento clave para 2026 será el Intercambiador Este en Albrook, descrito como el más grande de Panamá y posiblemente de Centroamérica, diseñado para conectar de forma directa el Cuarto Puente con el Corredor Norte, la Avenida de la Amistad y la Vía Omar Torrijos Herrera.

El próximo año será determinante para estas dos megaobras. En el caso de la Línea 3, se espera concluir la excavación total del túnel, intensificar las pruebas dinámicas de los monorrieles y avanzar hacia la integración final de sistemas. Para el Cuarto Puente, el reto será acelerar el levantamiento de torres, viaductos e intercambiadores, manteniendo el ritmo de ejecución y los estándares de transparencia.

Ambos proyectos no solo marcarán un antes y un después en la movilidad del país, sino que pondrán a prueba la capacidad del Estado para culminar dos obras llamadas a redefinir la vida diaria de cientos de miles de panameños.