Inicia colocación de boyas para proteger ecosistemas marinos en Isla Bastimentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las primeras cuatro boyas de amarre en las costas del Parque Marino Isla Bastimentos fueron colocadas por guardaparques del Ministerio de Ambiente (Miambiente), con el objetivo de minimizar el impacto de las embarcaciones sobre los ecosistemas marinos cercanos a la costa de esta área protegida.

El proyecto de manejo y conservación marina es financiado por la Fundación Natura y consiste en la instalación de ocho boyas de amarre, específicamente en Cayo Zapatilla 2, las cuales contribuirán al ordenamiento del uso público y de la navegación en áreas cercanas a la playa.

En un comunicado, Miambiente informó que en esta primera fase del proyecto se instalaron cuatro boyas equipadas con cadenas de acero inoxidable, lo que permitirá que los usuarios del área protegida amarren sus embarcaciones de manera segura.

Esto busca evitar el anclaje sobre pastos marinos y arrecifes de coral, los cuales se encuentran próximos a la línea de playa.

Miambiente recordó que este proyecto es importante para el ordenamiento del fondeo de embarcaciones en áreas autorizadas y para la reducción del impacto por anclaje sobre pastos marinos y arrecifes de coral.

La segunda fase del proyecto, para completar la colocación de las ocho boyas, se realizará previo a las fechas de los carnavales, cuando hay una mayor afluencia de visitantes.

Por otro lado, la entidad adelantó que se llevarán a cabo acciones de educación ambiental dirigidas a operadores turísticos y capitanes para el uso adecuado de las boyas.

Además, los guardaparques del Parque Marino Isla Bastimentos realizan permanentes recorridos acuáticos y terrestres para proteger la biodiversidad del área protegida.