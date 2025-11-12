Programa Saneamiento de Panamá inicia construcción del pozo No. 8 en Vía España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este miércoles 12 de noviembre y por un periodo de nueve meses, el Programa Saneamiento de Panamá (PSP) iniciará la construcción del pozo No.8 en la vía España, frente a los estacionamientos del Hospital San Fernando, en el corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

Estos trabajos forman parte del proyecto “Diseño y Construcción del Colector Principal del Río Matasnillo”, que actualmente registra un avance global del 33%. Las obras son ejecutadas por el Consorcio BRD Matasnillo, por un monto de 71 millones de dólares.

Para la intervención del pozo No.8 en la vía España, se realizará inicialmente el cierre parcial de un carril en sentido hacia el centro de la ciudad. Posteriormente, se marcará el círculo del área de trabajo para proceder con la instalación de los barandales de seguridad. Una vez completada esa fase, se iniciará la ruptura del pavimento para comenzar la excavación con la tuneladora.

El proyecto contempla la construcción de pozos e instalación de tuberías mediante microtunelación, una tecnología que permite trabajar en profundidad sin abrir zanjas, reduciendo afectaciones al tráfico, explicó en su momento Paulette De Vicente, administradora de Proyectos del PSP.

Los trabajos en este punto de la vía España se realizarán de lunes a sábado, las 24 horas del día, desde hoy miércoles 12 de noviembre hasta mediados de agosto de 2026.

Actualmente, avanza la construcción de los pozos necesarios para la entrada y salida de las microtuneladoras, que instalarán las tuberías del colector principal y secundario, conduciendo las aguas residuales hacia la planta de tratamiento de Juan Díaz.

Para sanear el Matasnillo se prevé la construcción de 37 pozos —incluyendo el pozo No. 8 de la vía España—, de los cuales 18 ya están terminados. En estos trabajos se utilizan dos microtuneladoras, de 1,200 y 1,500 milímetros de diámetro, que están encargadas de la instalación de las tuberías.

El colector principal tiene una extensión de 6 kilómetros y el secundario, de 2 kilómetros, para un total de 8 kilómetros de tuberías nuevas.

Entre los puntos ya concluidos destacan los pozos ubicados en Los Libertadores, Calle 80 Oeste (Tumba Muerto–Transístmica), vía España, vía Porras y vía Fernández de Córdoba. También avanzan trabajos en El Ingenio, vía Brasil (frente al PriceSmart), el área del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la Calle Ricardo Arango, donde se realizan excavaciones profundas debido a la composición rocosa del terreno.

La administradora del proyecto explicó que, de los 18 pozos construidos, 12 ya están listos, con cuatro tramos de tuberías de 1,200 milímetros y tres tramos de 1,500 milímetros instalados.

“Los diámetros varían según la intersección de colectores. Por ejemplo, en la zona de vía España por Carrasquilla se requiere un diámetro mayor por la capacidad combinada de los colectores. Por ello utilizamos ambas microtuneladoras, que operan simultáneamente para avanzar en los distintos tramos”, explicó.

Una segunda fase contempla 19 interconexiones que conectarán el sistema antiguo con el nuevo colector. Algunas se ejecutarán mediante zanja abierta y otras mediante tunnel liner, un sistema de construcción sin zanja que utiliza planchas de acero prefabricadas ensambladas manualmente dentro del túnel, con el fin de minimizar los impactos sobre el tráfico y la ciudad.

Estas interconexiones iniciarán en enero de 2026 en el área de Miraflores, donde se realizarán reuniones comunitarias para anunciar cierres viales y rutas alternas.

El Programa Saneamiento de Panamá informó a las comunidades vecinas que, en caso de algún inconveniente, pueden comunicarse con el Consorcio BRD Matasnillo a través de Lia Escobar (gestionsocial@consorciobrd.com) o con el Departamento de Gestión Social del Minsa (dagmarlopez@minsa.gob.pa).

@saneamiento_pma, informa a la ciudadanía en general, en particular de los sectores del corregimiento de San Francisco, Vía España, frente a los estacionamientos del Hospital San Fernando, distrito de Panamá, que iniciaremos los trabajos de construcción del pozo #8. pic.twitter.com/ciNkg8g6Xd — Saneamiento Panamá (@saneamiento_pma) November 7, 2025