Inician trabajos preliminares para la ampliación de carriles exclusivos de Mi Bus en la Vía España

La obra tiene un costo de 80.1 millones de dólares, más financiamiento, e incluye un tramo de 5.4 kilómetros, comprendido entre las avenidas Porras y Cincuentenario.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a las labores preliminares del Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de Mi Bus en la Vía España, con la ejecución de levantamientos topográficos y acercamientos comunitarios, como parte de las gestiones iniciales para el desarrollo de esta obra vial.

El proyecto se ejecutará en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario, específicamente desde el cruce de la avenida Balboa con la avenida Cincuentenario hasta la avenida Porras, beneficiando sectores de los corregimientos Río Abajo y Parque Lefevre, en el distrito de Panamá.

La longitud total del proyecto de ampliación de la Vía España es de 5.4 kilómetros y contempla una inversión de 80,113,000 dólares, más financiamiento, debido a que se trata de un proyecto bajo la modalidad llave en mano.

Para algunos comerciantes, la obra es importante porque contribuirá a mejorar el tráfico del área y la movilidad peatonal; sin embargo, les preocupa la forma en que sus negocios podrían verse afectados durante el período de ejecución. En el caso de Marta Bethancourt, vendedora informal que se ubica en el sector conocido como Balboa, señaló que es consciente que deberá salir de allí y espera poder ser reubicada.

Por el momento, la empresa contratista ya cuenta con la autorización de inicio de obra por parte del MOP, lo que ha permitido comenzar los trabajos técnicos preliminares establecidos en el pliego de cargos. No obstante, las labores constructivas iniciarán formalmente una vez se obtenga el refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, trámite que actualmente se encuentra en proceso.

La obra contempla la ampliación de la Vía España para alojar en su eje central carriles exclusivos para el sistema de transporte público Mi Bus, los cuales serán nuevos y se ajustarán a las secciones de diseño establecidas, al tratarse de un proyecto de ampliación integral.

Para Carlos Sánchez Fábrega, gerente general de Mi Bus, el proyecto de ampliación de la vía España representa una inversión significativa destinada a transformar de manera integral el transporte público y el entorno urbano de este importante corredor vial.

“Este no es un proyecto exclusivo para Mi Bus, aunque el carril dedicado es uno de sus componentes más visibles. El gran beneficiario será toda la zona de la vía España, que será completamente remodelada y modernizada, al nivel de las ciudades más avanzadas del mundo”, afirmó.

Sánchez Fábrega explicó que la obra abarcará aproximadamente cinco kilómetros, en los que se mantendrán dos carriles por sentido para el tránsito vehicular, mientras que en el eje central se incorporará el primer carril verdaderamente exclusivo y competitivo para el transporte público en la ciudad de Panamá.

El gerente de Mi Bus añadió que, aunque los usuarios del transporte público serán beneficiados de forma directa, el impacto positivo alcanzará a comercios, hospitales, residentes y a toda la ciudad, al mejorar la conectividad y la calidad del entorno urbano.

Alcances del proyecto de ampliación

Como parte del alcance del proyecto, se implementarán 17 intersecciones semaforizadas con sistema centralizado, cuatro de ellas adicionales a las existentes, incorporando nuevas fases y la priorización del paso de los autobuses, con el objetivo de mejorar la movilidad y la eficiencia del transporte público.

Proyecto de ampliación de Carriles Exclusivos de MiBus en la Vía España. Intersección entre la Vía España y la Fernández de Córdoba. Foto: LP Isaac Ortega

Las obras civiles incluyen la reubicación de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario, el soterramiento de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, así como la construcción de aceras con un ancho mínimo de dos metros a lo largo de todo el trazado, garantizando mayor seguridad y accesibilidad para los peatones.

En Río Abajo, el proyecto contempla la reconversión del parque Afroantillano (parque Sidney Young), como parte de las mejoras urbanas integrales que acompañan la rehabilitación vial.

El proyecto mantiene el mismo costo y diseño del momento en que fue adjudicado, hace cinco años. Luego de una serie de reclamos que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un fallo avaló la adjudicación a la empresa contratista a cargo del Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings. Este consorcio tiene como objetivo principal la rehabilitación de la red vial del área, contribuyendo a una movilidad más segura, accesible e integrada para los usuarios.

Comercios impactados

En relación con los comercios y locales ubicados a lo largo de la ruta, el MOP informó que la Vía España cuenta con una servidumbre vial de 40 metros, certificada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), lo que permite una ampliación de hasta 20 metros desde el eje central de la vía actual.

Se indicó que los establecimientos que se encuentren dentro del área de intervención deberán iniciar un proceso ordenado de liberación de vía, en coordinación con la institución. En su momento la entidad iniciará el censo de estos comercios.

El proyecto de ampliación de la Vía España se ejecutará en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la avenida Cincuentenario. Foto: LP Isaac Ortega

El proyecto busca mejorar la movilidad urbana, fortalecer el transporte público y elevar la calidad de vida de los residentes y usuarios de esta importante arteria vial de la ciudad capital, mediante la optimización de los tiempos de traslado, el ordenamiento vial y la eficiencia del sistema de transporte colectivo.