Inician traslados de vigas para el túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá; fechas y horarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este lunes 22 de diciembre se iniciaron los trabajos de equipamiento del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá, con el traslado y montaje de las vigas que le darán soporte a los monorrieles de la vía.

El Metro de Panamá informó que estos trabajos en el tramo soterrado de la estructura se realizan en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se informó que los días 24, 25, 30 y 31 de diciembre no se realizarán trabajos

De acuerdo con el Metro de Panamá, en esta primera fase se instalarán 90 piezas en el túnel construido con metodología tradicional, para continuar con el equipamiento del tramo soterrado.

El traslado de las vigas, de 12 metros de largo y 36 toneladas cada una, se realizará por una ruta definida en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

El recorrido inicia en la planta de prefabricado en el Puerto de Vacamonte, ingresando a la autopista Arraiján-La Chorrera, continuando por la carretera Presidente Roberto F. Chiari y llegando al Complejo Industrial de Farfán, a través de la entrada de Panamá Pacífico, en el intercambiador 2.

Se le pide a los conductores seguir las señales de tránsito y medidas de seguridad establecidas en el área para su orientación.

La entidad informó que este tramo registra un 46 % de avance y entra en una etapa decisiva para concretar la transformación de la movilidad entre las provincias de Panamá Oeste y Panamá.

Uno de los mayores retos del proyecto es la excavación del tramo soterrado bajo el Canal de Panamá, que avanza con precisión milimétrica. La construcción del túnel, pieza fundamental para conectar Panamá Oeste con la capital.

La tuneladora Panamá ya superó el punto más profundo del trazado, a más de 65 metros bajo tierra —equivalente a la altura de un edificio de 20 pisos—, y ha instalado más de 1,000 anillos, equivalentes a 2,000 metros excavados.

El túnel ya atravesó el punto más profundo bajo el cauce del Canal de Panamá y actualmente se encuentra bajo el puerto de Balboa. Próximamente, la tuneladora saldrá por un corto periodo para mantenimiento.

Todo el proyecto de la Línea 3 del Metro tiene un costo de 3,900 millones de dólares.