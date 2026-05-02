Panamá, 02 de mayo del 2026

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    Inicio de las lluvias en Panamá se cobra su primera víctima tras hallazgo de joven en el Corredor Sur

    El SINAPROC mantiene una alerta por tormentas hasta el 4 de mayo, el fin de la temporada seca queda marcado por tragedia en San Miguelito y el sector de Chanis.

    Martha Vanessa Concepción
    Inicio de las lluvias en Panamá se cobra su primera víctima tras hallazgo de joven en el Corredor Sur
    SINAPROC localiza el cuerpo sin vida de un joven de 20 años en el sector de Chanis.

    El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) confirmó este sábado 2 de mayo el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 20 años, bajo un puente en el sector de Chanis, en el Corredor Sur, tras una intensa búsqueda que inició en Veranillo, San Miguelito.

    +info

    Lluvias provocaron inundaciones, deslizamientos y una persona desaparecida en Panamá

    La entidad había informado de la desaparición de una persona en un río en el sector de Veranillo en el corregimiento de Belisario Porras por lo que los equipos de emergencia y seguridad mantuvieron activas las labores de búsqueda en el área hasta que dieron con el hallazgo.

    Este lamentable suceso coincide con el aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas que rige en todo el territorio nacional.

    Según el más reciente boletín oficial, se espera que un periodo de inestabilidad atmosférica se extienda hasta el 4 de mayo de 2026, impulsado por sistemas de bajas presiones y ejes de vaguada que han puesto fin de manera abrupta a la temporada seca.

    Inicio de las lluvias en Panamá se cobra su primera víctima tras hallazgo de joven en el Corredor Sur
    SINAPROC localiza el cuerpo sin vida de un joven de 20 años en el sector de Chanis.

    Una búsqueda con desenlace trágico

    El operativo, que movilizó a personal funcionario y voluntario desde San Miguelito, culminó cerca de las 11:00 a.m. cuando las unidades localizaron al joven sin signos vitales. Al cierre de esta nota, el Ministerio Público se encontraba en el sitio para proceder con el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones que determinen las causas exactas del fallecimiento, presumiblemente ligadas al incremento de los caudales por las recientes lluvias.

    Alerta máxima por acumulados de agua

    El aviso de vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advierte sobre acumulados de lluvia de entre 10 y 70 milímetros diarios, con picos de hasta 210 milímetros en tres días. Estas condiciones elevan drásticamente el riesgo de:

    • Crecidas repentinas de ríos y quebradas.

    • Inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.

    • Ráfagas de viento y actividad eléctrica de moderada a fuerte.

    Inicio de las lluvias en Panamá se cobra su primera víctima tras hallazgo de joven en el Corredor Sur

    Recomendaciones ante el cambio de clima

    Con la temporada de lluvias plenamente instalada, el SINAPROC reitera a la población la importancia de evitar cruzar ríos o zonas inundadas y asegurar techos o estructuras que puedan desprenderse.

    Las autoridades mantienen el monitoreo constante a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en provincias críticas como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá y las comarcas, instando a la ciudadanía a reportar cualquier incidente a las líneas de emergencia 520-4426 o a los servicios de emergencia generales.

    Martha Vanessa Concepción

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