Panamá, 11 de septiembre del 2025

    |
    Sede regional

    Instalan en Panamá Centro de Coordinación para vigilar el ecosistema marino en el Pacífico

    Henry Cárdenas P.
    El Centro de Coordinación fue inaugurado en Panamá. Cortesía

    El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (Cmar) será monitoreado en Panamá por el primer Centro de Coordinación interinstitucional de la región, que busca preservar y proteger el ecosistema marino y costero.

    El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el Centro de Coordinación integra capacidades de monitoreo, análisis y respuesta ante amenazas, facilitando la interoperabilidad de datos sobre tráfico marítimo, meteorología, alertas y control.

    De igual forma, la entidad estará encaminada a enfrentar la pesca ilegal, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad, aplicando tecnología avanzada y cooperación entre instituciones.

    “La sede en Panamá es un paso hacia la interoperabilidad regional, para proteger corredores ecológicos y rutas migratorias compartidas con Ecuador, Costa Rica y Colombia”, informó MiAmbiente en un comunicado.

    Se destaca que la adquisición y entrega de equipos fue realizada por WildAid, dotando a las instituciones de sistemas de seguimiento, protocolos comunes y herramientas de control y vigilancia.

    Otro aspecto que resalta la autoridad ambiental es que el Centro de Coordinación se concretó con el apoyo de Bezos Earth Fund, con ejecución de la organización que trabaja en la protección de la vida silvestre y los océanos, WildAid, en coordinación con la Fundación Pacífico y con apoyo de la Célula Analítica Conjunta (JAC).

