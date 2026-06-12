Instalan equipo para producir agua potable sin químicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una microplanta de purificación de agua que permitirá producir agua potable sin necesidad de electricidad ni productos químicos fue instalada en un Minsa-Capsi de Pesé.

La herramienta, de acuerdo a las autoridades, será utilizada tanto en la atención de pacientes como en otras actividades del sistema de salud.

La donación fue entregada por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, acompañado por el diputado Manuel Cohen, presidente del grupo de amistad Interparlamentaria Panamá-Israel. La subdirectora regional de Salud en Herrera, Yitzel Rodríguez, recibió oficialmente el equipo.

Se trata de un sistema de filtración desarrollado por la empresa NUF Filtration, capaz de eliminar patógenos, virus y otros agentes microbiológicos presentes en el agua, lo que permite convertirla en apta para el consumo humano mediante procesos avanzados de purificación.

Las autoridades sanitarias prevén utilizar la microplanta durante las giras médicas que se realizan periódicamente en comunidades, así como en la atención de pacientes inscritos en el Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI). También se analiza su incorporación en programas de salud dirigidos a centros educativos.

La embajada informó que la entrega es uno de los primeros resultados de los acuerdos de cooperación suscritos recientemente entre Panamá e Israel. Durante el acto, el embajador Cohen recordó que la donación forma parte de los compromisos derivados del memorando de entendimiento firmado entre ambos países tras la visita oficial a Panamá del presidente de Israel, Isaac Herzog.