Panamá, 12 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MINSA-CAPSI

    Instalan equipo para producir agua potable sin químicos

    Redacción de La Prensa
    Instalan equipo para producir agua potable sin químicos
    Embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, (der.) acompañado por el diputado Manuel Cohen. Cortesía/Embajada de Israel

    Una microplanta de purificación de agua que permitirá producir agua potable sin necesidad de electricidad ni productos químicos fue instalada en un Minsa-Capsi de Pesé.

    +info

    Mulino busca cerrar el acuerdo con Israel para la asesoría en gestión del agua

    La herramienta, de acuerdo a las autoridades, será utilizada tanto en la atención de pacientes como en otras actividades del sistema de salud.

    La donación fue entregada por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, acompañado por el diputado Manuel Cohen, presidente del grupo de amistad Interparlamentaria Panamá-Israel. La subdirectora regional de Salud en Herrera, Yitzel Rodríguez, recibió oficialmente el equipo.

    Se trata de un sistema de filtración desarrollado por la empresa NUF Filtration, capaz de eliminar patógenos, virus y otros agentes microbiológicos presentes en el agua, lo que permite convertirla en apta para el consumo humano mediante procesos avanzados de purificación.

    Las autoridades sanitarias prevén utilizar la microplanta durante las giras médicas que se realizan periódicamente en comunidades, así como en la atención de pacientes inscritos en el Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI). También se analiza su incorporación en programas de salud dirigidos a centros educativos.

    La embajada informó que la entrega es uno de los primeros resultados de los acuerdos de cooperación suscritos recientemente entre Panamá e Israel. Durante el acto, el embajador Cohen recordó que la donación forma parte de los compromisos derivados del memorando de entendimiento firmado entre ambos países tras la visita oficial a Panamá del presidente de Israel, Isaac Herzog.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gasolina y diésel bajan de precio este viernes en todo el país. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • Unachi-AIP: la ‘caja 2’ de la universidad, el control de la exrectora y su entramado político. Leer más
    • Declaran causa compleja la investigación contra Héctor Brands. Leer más
    • Miambiente aprueba estudio ambiental para ampliar la carretera Omar Torrijos. Leer más
    • Corte mantiene reducción de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito que le fue impuesto por la Contraloría. Leer más
    • Tal cual del 10 de junio de 2026. Leer más