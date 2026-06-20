Instalan nueva barrera en el río Matías Hernández para reducir residuos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nueva barrera flotante forma parte del Proyecto Siete Cuencas, con el que Marea Verde y The Ocean Cleanup buscan reducir la llegada de residuos a la bahía de Panamá mediante la intercepción en ríos urbanos.

Una nueva barrera flotante fue instalada en el río Matías Hernández como parte de la primera etapa del Proyecto Siete Cuencas, iniciativa que busca reducir significativamente la cantidad de residuos que llegan a la bahía de Panamá.

La iniciativa surge de la organización Marea Verde, en alianza con la iniciativa global The Ocean Cleanup, que anunció la puesta en operación de la barrera flotante, consolidando así tres puntos activos de intercepción de residuos que desembocan en la Bahía de Panamá.

Actualmente, hay barreras operativas en los ríos Juan Díaz, Río Abajo y, ahora, en el Matías Hernández. El proyecto refuerza una estrategia enfocada en interceptar residuos antes de que lleguen a uno de los ecosistemas más importantes del país.

En plena temporada de lluvia en 2025, gran cantidad de basura y electrodomésticos que llegaron al río Juan Díaz, que son capturados por la barrera Bob y Wanda, proyecto que lleva adelante Marea Verde Panamá. Cortesía Marea Verde.

La nueva estructura entrará en funcionamiento durante la temporada lluviosa de 2026, período en el que se registra el mayor arrastre de desechos desde calles, comunidades y drenajes pluviales hacia los ríos y, posteriormente, al mar.

Precisamente, el río Matías Hernández nace en zonas altas y densamente pobladas de San Miguelito y desemboca en la Bahía de Panamá, siendo uno de los afluentes urbanos con mayor aporte de residuos sólidos al ecosistema costero, lo que motivó su inclusión en esta primera fase.

Actualmente hay barreras operativas en los ríos Juan Díaz, Río Abajo y ahora en el Matías Hernández. Cortesía Marea Verde

Mirei Endara de Heras, cofundadora y presidenta de Marea Verde, destacó que la instalación de la barrera en este afluente marca el cierre de una etapa clave del proyecto. “Tenemos tres barreras activas, un modelo que funciona y donantes que han apostado por esta visión. Seguimos trabajando para que ningún río urbano de Panamá siga siendo una vía de contaminación hacia la Bahía de Panamá”, señaló.

Por su parte, el fundador y CEO de The Ocean Cleanup, Boyan Slat, indicó que, dentro del programa global “30 Cities Program”, la iniciativa busca evitar que hasta un tercio del plástico mundial llegue a los océanos antes de finalizar la década. Asimismo, afirmó que continúan avanzando en la reducción de la contaminación plástica en la Bahía de Panamá mediante el uso de sistemas “Interceptor”, desarrollados para frenar el flujo de residuos y mejorar la calidad ambiental.

Tres ríos intervenidos

El Proyecto Siete Cuencas contempla la instalación de barreras en siete ríos urbanos que desembocan en la Bahía de Panamá, que son Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tocumen-Tapia y Cabra.

La organización destacó que la primera etapa ya fue completada y que el programa cuenta ahora con tres puntos de intercepción activos, lo que establece la base para futuras fases de expansión.

El proyecto se sustenta en el modelo implementado desde 2022 en el río Juan Díaz, donde se han evitado más de 520,000 kilos de desechos. Solo en 2025, la organización impidió que más de 254,000 kilos de residuos llegaran a la bahía, equivalentes a unos 25 camiones de basura llenos.

Mientras que a nivel global, The Ocean Cleanup reporta la remoción de más de 50 millones de kilos de residuos en ríos y océanos.

Según Marea Verde, entre las proyecciones del proyecto al completarse en su totalidad destacan evitar que más de 800,000 kilos de residuos lleguen al mar cada año y recuperar al menos 100,000 kilos de plástico anualmente. Además, se contempla contribuir a la protección de más de 2 millones de aves migratorias, recuperar más de 30 kilómetros de franja costera y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas a los ríos intervenidos.

La organización Marea Verde en alianza con The Ocean Cleanup, llevan adelante la iniciativa. Solo el año pasado se recogió 254,000 kilos de residuos que no llegaron a la bahía. Cortesía Marea Verde

Asimismo, Marea Verde destaca que el Proyecto Siete Cuencas integra tres ejes de acción: innovación, educación e incidencia.

En innovación, la organización opera barreras flotantes para interceptar residuos antes de que lleguen al mar. En educación, impulsa programas como La Casa de Wanda y Wanda Educa, enfocados en la formación ambiental en centros educativos de las cuencas intervenidas.

En materia de incidencia, desarrolla iniciativas comunitarias de reciclaje en sectores como Puente del Rey, Villa del Rey, Don Bosco, Marcasa y Santa Clara, además de mantener alianzas con autoridades locales y participación en espacios de política pública ambiental.