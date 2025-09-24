Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Onda Tropical

    Instituto de Meteorología emite aviso por lluvias en todo el país; tenga el paraguas a mano

    Henry Cárdenas P.
    Instituto de Meteorología emite aviso por lluvias en todo el país; tenga el paraguas a mano
    El personal de Sinaproc está monitoreando las diferentes regiones. Cortesía

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para gran parte del país, el cual se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.

    El Imhpa informó que se observan sistemas de bajas presiones oscilando en la región y el paso por el Caribe de la onda tropical 32, condiciones favorables para las lluvias.

    Todas las provincias y las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala están bajo aviso.

    Recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc):

    • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, aunque parezcan poco profundas.

    • Desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de que el agua entre a la vivienda.

    • Mantenerse alejado de postes de luz, cables caídos y estructuras metálicas.

    • Refugiarse en un lugar seguro: casa, edificio sólido o un albergue temporal.

    • Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener las luces encendidas.

    Durante tormentas eléctricas:

    • No refugiarse bajo árboles, postes o torres metálicas, que son puntos de atracción de rayos.

    • Buscar un lugar cerrado (casa, vehículo con techo metálico).

    • Alejarse de ventanas y puertas de vidrio durante descargas eléctricas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más