Instituto de Meteorología emite aviso por lluvias en todo el país; tenga el paraguas a mano

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para gran parte del país, el cual se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.

El Imhpa informó que se observan sistemas de bajas presiones oscilando en la región y el paso por el Caribe de la onda tropical 32, condiciones favorables para las lluvias.

Todas las provincias y las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala están bajo aviso.

Recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc):

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, aunque parezcan poco profundas.

Desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de que el agua entre a la vivienda.

Mantenerse alejado de postes de luz, cables caídos y estructuras metálicas.

Refugiarse en un lugar seguro: casa, edificio sólido o un albergue temporal.

Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener las luces encendidas.

Durante tormentas eléctricas: