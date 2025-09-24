Instituto de Meteorología emite aviso por lluvias en todo el país; tenga el paraguas a mano

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas para gran parte del país, el cual se extenderá hasta el sábado 27 de septiembre.
El Imhpa informó que se observan sistemas de bajas presiones oscilando en la región y el paso por el Caribe de la onda tropical 32, condiciones favorables para las lluvias.
Todas las provincias y las comarcas Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y Guna Yala están bajo aviso.
Recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc):
Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, aunque parezcan poco profundas.
Desconectar aparatos eléctricos si hay riesgo de que el agua entre a la vivienda.
Mantenerse alejado de postes de luz, cables caídos y estructuras metálicas.
Refugiarse en un lugar seguro: casa, edificio sólido o un albergue temporal.
Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener las luces encendidas.
Durante tormentas eléctricas:
No refugiarse bajo árboles, postes o torres metálicas, que son puntos de atracción de rayos.
Buscar un lugar cerrado (casa, vehículo con techo metálico).
Alejarse de ventanas y puertas de vidrio durante descargas eléctricas.