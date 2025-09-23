Panamá, 23 de septiembre del 2025

    Intercambiador de Chitré lleva un 80% de avance y terminará costando arriba de los $45 millones

    José González Pinilla
    Intercambiador a desnivel en la Circunvalación de Chitré, con 80% de avance. Cortesía/MOP

    Tras ocho años de iniciada la obra, los trabajos del intercambiador a desnivel en la Circunvalación de Chitré registran un avance del 80%, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Recientemente se instalaron las primeras siete vigas. Este lunes continuaron con el izaje e instalación de más vigas, como parte de las labores complementarias y clave en la conformación del viaducto, destacó la institución.

    En total, se instalarán 21 vigas en la estructura, de las cuales la empresa contratista RODSA, S.A. ha colocado ya siete vigas de 30 metros.

    El proyecto tendrá un costo final de un poco más de 45 millones de dólares, tras la aprobación de tres adendas que aumentaron el monto y el tiempo de ejecución. El contratista indicó que estos ajustes se deben a la reubicación de sistemas eléctricos, alcantarillado sanitario y telecomunicaciones.

    El costo inicial de la obra era de 31 millones de dólares y se ejecuta desde hace ocho años.

