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    Respuestas de emergencia

    Inundaciones en Bocas del Toro dejan más de 2 mil afectados y reabre debate sobre la respuesta del Sinaproc

    Yasser Yánez García
    Inundaciones en Bocas del Toro dejan más de 2 mil afectados y reabre debate sobre la respuesta del Sinaproc
    Inundaciones en Bocas del Toro. Cortesía/Sinaproc

    Las autoridades actualizaron este lunes el balance de afectaciones tras las inundaciones registradas el fin de semana en la provincia de Bocas del Toro.

    +info

    Una menor fallecida y 436 personas en albergues en Bocas del Toro por fuertes lluvias

    Según el reporte del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 2,063 personas resultaron afectadas, 808 permanecen en albergues temporales, 496 viviendas sufrieron daños por inundación, se contabilizaron nueve deslizamientos de tierra y 12 árboles caídos.

    En medio de este escenario, durante el pleno de la Asamblea Nacional se planteó la necesidad de reforzar la capacidad de respuesta del Sinaproc, mediante la creación de reservas permanentes de artículos esenciales en todas las provincias.

    La diputada Yesica Romero señaló que la emergencia evidenció limitaciones logísticas para atender a las comunidades afectadas, especialmente en provincias alejadas de la capital.

    Romero indicó que, debido a la distancia, el traslado de ayuda hacia Bocas del Toro puede tomar entre 10 y 12 horas, por lo que consideró necesario que el Sinaproc cuente con un stock de insumos básicos distribuido en las provincias para responder de manera inmediata cuando ocurran desastres.

    Según expuso, las personas afectadas no pueden esperar uno, dos o tres días para recibir asistencia, por lo que solicitó al Ministerio de Gobierno y al Sinaproc evaluar el establecimiento de reservas permanentes de artículos esenciales en todo el país.

    Cabe resaltar que debido a las inundaciones, una menor de 12 años falleció luego de que un deslizamiento de tierra impactara una vivienda en la barriada El Bambú, en Finca 4.

    Yasser Yánez García

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