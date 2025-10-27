Panamá, 27 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Lluvias en Panamá

    Inundaciones en Tonosí: 140 viviendas afectadas y alerta amarilla en varias provincias

    Getzalette Reyes
    Inundaciones en Tonosí: 140 viviendas afectadas y alerta amarilla en varias provincias
    Miembros Sinaproc realizan evacuaciones en Veraguas y Los Santos. Cortesía

    El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha informado que unas 140 viviendas han sido afectadas por inundaciones en diversas áreas del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

    Las autoridades mantienen un monitoreo constante en la región debido a las lluvias que continúan azotando el área.

    Inundaciones en Tonosí: sectores afectados

    Según un reporte preliminar desde el corregimiento de El Cortezo, en Tonosí, el río ha experimentado un aumento en su caudal, aunque se mantiene dentro de su cauce.

    Entre los lugares afectados se encuentran:

    • Pueblo Nuevo

    • Perina

    • El Chará

    • Puerto Piña y vía a Puerto Piña

    • Bebedero

    • Ocho Paso

    Alerta amarilla en varias provincias del país

    El Sinaproc ha declarado una alerta amarilla en varias regiones del país debido a la persistencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en ríos.

    Esta alerta indica que el nivel de riesgo ha aumentado y que la emergencia podría ser inminente.

    Las áreas bajo esta alerta amarilla son las siguientes:

    • Chiriquí: Tierras Altas, Renacimiento y Barú

    • Veraguas: Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato

    • Comarca Ngäbe Buglé: Ñurun

    • Los Santos: Tonosí

    • Herrera: Las Minas

    Inundaciones en Tonosí: 140 viviendas afectadas y alerta amarilla en varias provincias
    Sinaproc rescata a una mascota afectada por las inundaciones en Veraguas y Los Santos. Cortesía

    De acuerdo con el Sinaproc, estas áreas presentan una alta probabilidad de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

    Las autoridades instan a la población a mantenerse en alerta, preparada y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

    Alerta verde en otras provincias

    Asimismo, se mantiene una alerta verde para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Guna Yala, Bocas del Toro (excepto Barú) y sectores del oriente de Chiriquí y el norte de Veraguas.

    Esta alerta es un aviso preventivo ante la posible ocurrencia de eventos que puedan poner en riesgo la seguridad de la población.

    Inundaciones en Tonosí: 140 viviendas afectadas y alerta amarilla en varias provincias
    Alerta amarilla en Panamá por lluvias intensas: zonas afectadas y recomendaciones.

    Recomendaciones para la población

    • Evite cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.

    • Siga las indicaciones de las autoridades locales y los equipos de emergencia.

    • Mantenga a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad alejados de zonas vulnerables.

    • Siga las cuentas oficiales de información para actualizaciones.

    Líneas de emergencia: 911 / 520-4426

    Getzalette Reyes

    Portadista


