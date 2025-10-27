Inundaciones en Tonosí: 140 viviendas afectadas y alerta amarilla en varias provincias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha informado que unas 140 viviendas han sido afectadas por inundaciones en diversas áreas del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante en la región debido a las lluvias que continúan azotando el área.

Inundaciones en Tonosí: sectores afectados

Según un reporte preliminar desde el corregimiento de El Cortezo, en Tonosí, el río ha experimentado un aumento en su caudal, aunque se mantiene dentro de su cauce.

Entre los lugares afectados se encuentran:

Pueblo Nuevo

Perina

El Chará

Puerto Piña y vía a Puerto Piña

Bebedero

Ocho Paso

Alerta amarilla en varias provincias del país

El Sinaproc ha declarado una alerta amarilla en varias regiones del país debido a la persistencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en ríos.

Esta alerta indica que el nivel de riesgo ha aumentado y que la emergencia podría ser inminente.

Las áreas bajo esta alerta amarilla son las siguientes:

Chiriquí : Tierras Altas, Renacimiento y Barú

Veraguas : Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato

Comarca Ngäbe Buglé : Ñurun

Los Santos : Tonosí

Herrera: Las Minas

De acuerdo con el Sinaproc, estas áreas presentan una alta probabilidad de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Las autoridades instan a la población a mantenerse en alerta, preparada y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Alerta verde en otras provincias

Asimismo, se mantiene una alerta verde para las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Guna Yala, Bocas del Toro (excepto Barú) y sectores del oriente de Chiriquí y el norte de Veraguas.

Esta alerta es un aviso preventivo ante la posible ocurrencia de eventos que puedan poner en riesgo la seguridad de la población.

Recomendaciones para la población

Evite cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.

Siga las indicaciones de las autoridades locales y los equipos de emergencia.

Mantenga a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad alejados de zonas vulnerables.

Siga las cuentas oficiales de información para actualizaciones.

Líneas de emergencia: 911 / 520-4426