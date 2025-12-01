Panamá, 01 de diciembre del 2025

    BALANCE OFICIAL

    Inundaciones y deslizamientos impactan Darién, Bocas del Toro y Colón

    Getzalette Reyes
    Se mantienen acciones de respuesta por afectaciones causadas por las lluvias en diversas provincias de Panamá. Foto/Sinaproc

    Las fuertes lluvias registradas en distintos puntos del país durante los últimos días han provocado afectaciones en 240 viviendas, según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

    Emiten aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en varias regiones del país

    La mayoría de las incidencias se concentran en Darién (54.16%), seguida de Bocas del Toro (42.5%) y Colón (3.33%).

    En total, 602 personas han resultado afectadas, entre ellas 5 embarazadas y 9 personas con discapacidad. El COEN detalló que el 96.67% de los casos corresponden a inundaciones, mientras que en Colón se registraron cinco deslizamientos de tierra.

    Las represas de Gatún y Madden mantienen vertidos preventivos por acumulación de agua, mientras que Bayano continúa bajo monitoreo permanente.

    Ante el escenario, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró que mantiene vigente un Aviso de Vigilancia por Lluvias Significativas y Actividad Eléctrica hasta el 1 de diciembre, además de un Aviso de Prevención por posibles inundaciones, deslizamientos y vientos fuertes en diversas regiones.

    De acuerdo con un comunicado del Sinaproc, en Bocas del Toro, las inundaciones afectaron a más de 100 viviendas en comunidades del corregimiento de Theobroma.

    En Darién y la Comarca Emberá Wounaan, sectores como Boca de Cupe, Aruza, Capetí y Unión Chocó reportan más de 130 casas afectadas. En Colón, los eventos incluyeron desprendimientos de techo, caída de árboles y obstrucción de vías. En Veraguas, continúan las labores de búsqueda de un ciudadano desaparecido en el sector de El Espino, distrito de Santiago.

    Las autoridades han movilizado asistencia humanitaria hacia las zonas afectadas. Los suministros están siendo trasladados a varias comunidades por el río Tuira. Hasta el momento, no se mantienen albergues activos.

    El Sinaproc reiteró a la población la importancia de mantenerse informada por canales oficiales, evitar cruzar ríos crecidos, no transitar por zonas con deslizamientos y asegurar objetos susceptibles a desprenderse por los vientos.

    Ante cualquier emergencia, se recomienda llamar al 911.

