Inversión de $1.2 millones para rescatar parque abandonado en Brisas del Golf

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Alcaldía de San Miguelito licita la renovación del Parque Brisas del Golf por $1.2 millones, con canchas y espacios recreativos para la comunidad.

La Alcaldía de San Miguelito anunció la apertura del proceso de licitación pública para el proyecto “Mejoramiento del Parque en Brisas del Golf”, ubicado en el corregimiento de Rufina Alfaro, con un precio de referencia de 1.2 millones de dólares.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye obras complementarias, infraestructura pluvial, una cancha de baloncesto, una cancha sintética, un edificio administrativo, un espacio destinado a adultos mayores, así como trabajos de paisajismo, de acuerdo con el pliego de condiciones.

La Alcaldía de San Miguelito inicia licitación para renovar el Parque Brisas del Golf, con obras que incluyen canchas, espacios para adultos mayores y paisajismo. Cortesía

Como parte del cronograma del acto público, la visita en campo está programada para el jueves 26 de marzo, con punto de encuentro en el propio parque, donde las empresas interesadas podrán conocer el área de intervención. El acto de homologación se realizará el 6 de abril, mientras que la presentación de propuestas está prevista para el 23 de abril.

La iniciativa forma parte de los planes municipales para mejorar la infraestructura urbana y promover espacios públicos más seguros y accesibles. El contrato tendrá una vigencia de 425 días calendario; sin embargo, se estima que la obra deberá estar concluida en un periodo de un año.

Este proyecto cobra relevancia luego de que el parque tuviera que ser recuperado por las autoridades tras años de deterioro y uso inadecuado. Residentes de la zona habían denunciado que el área era ocupada por fondas y otras actividades informales, lo que afectaba su función como espacio recreativo y comunitario.

Con la rehabilitación, la Alcaldía San Miguelito busca devolver al parque su propósito original y fortalecer la convivencia en una de las comunidades de mayor crecimiento del distrito. Las autoridades reiteraron que los interesados pueden acceder a toda la documentación del proceso a través de los canales oficiales.

El parque de Brisas del Golf será rehabilitado tras años de deterioro y uso indebido, con una inversión de 1.2 millones de dólares. Cortesía