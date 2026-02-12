Inversión de carriles por la celebración de los carnavales: conozca los horarios y tramos habilitados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con la llegada de los carnavales 2026, los estamentos de seguridad dieron a conocer el plan de seguridad y tránsito, el cual contempla la inversión de carriles hacia el interior del país, vigilancia con drones y la habilitación de nuevas herramientas digitales para facilitar denuncias ciudadanas.

Según detalló el director de la Policía, Jaime Fernández, la inversión de carriles iniciará este viernes 13 de febrero a partir del mediodía, en el tramo comprendido desde la avenida de los Mártires, en dirección a Howard, y se extenderá hasta las 7:30 p.m. La medida también se aplicará el sábado, aunque con menor alcance.

Entre los puntos donde se habilitará la inversión figuran los tramos Burunga–Vista Alegre, El Nazareno–Capira y Sajalices–San Carlos.

Para el operativo de retorno a la capital, programado entre el martes 17 y el miércoles 18 de febrero, se prevé un dispositivo especial ante el aumento del flujo vehicular, con posibles afectaciones principalmente en los sectores de San Carlos, Capira y La Chorrera.

Fernández precisó que más de 18,700 unidades estarán desplegadas en las carreteras del país. A la par, la institución mantendrá su cobertura habitual para garantizar la seguridad en comunidades, residencias y comercios que permanecerán desocupados durante los días festivos.

Como parte de la estrategia tecnológica, la Policía Nacional detalló que reforzará el uso de drones, aumentando la cantidad de estos equipos para mejorar la supervisión aérea.

De acuerdo con el director Fernández, se dispondrá de un código QR que estará disponible en todo el país y en las redes sociales oficiales de la institución.

A través de este mecanismo, los ciudadanos podrán realizar denuncias mediante WhatsApp, reportando situaciones sospechosas en sus comunidades o conductas de riesgo en las vías durante el carnaval.

Los carnavales se celebrarán desde el sábado 13 hasta el martes 17 de febrero.