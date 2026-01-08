Invertirán $18.1 millones en la construcción de 50 zarzos en la comarca Ngäbe-Buglé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unos 50 zarzos se construirán en la comarca Ngäbe-Buglé, como parte de un programa del Ministerio de Obras Públicas (MOP) orientado a mejorar la conectividad y la seguridad de comunidades de difícil acceso. El plan fue presentado en Consejo de Gabinete el pasado 6 de enero de 2026.

La ejecución de estas obras responde a un problema histórico que se registra en la comarca, donde año tras año residentes, estudiantes y docentes se ven obligados a cruzar ríos y quebradas sin infraestructura adecuada, exponiéndose a crecidas repentinas que han cobrado varias vidas.

Según el informe Educación Mortal: Crisis Sistemática de Ahogamientos Infantiles en la Comarca Ngäbe Buglé, elaborado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE) en los últimos 25 años entre 55 y 70 personas, en su mayoría niños, murieron ahogado al cruzar ríos y quebradas para asistir a la escuela en la comarca. En 2025 el reporte la cifra indica que cuatro niñas fallecieron al intentar cruzar los ríos.

Estudiantes en áreas de difícil acceso en la Comarca Ngäbe Buglé. Foto: Alexander Arosemena

Uno de los casos más impactantes ocurrió a finales de octubre del año pasado, cuando dos niñas del Centro de Educación Básica General Cascabel fallecieron al intentar cruzar un río crecido en una comunidad ubicada entre los sectores de Lajita y Cascabel, a unos seis kilómetros de la carretera principal, en la región de Nedrini, comarca Ngäbe-Buglé. El hecho dejó nuevamente en evidencia los riesgos extremos que enfrentan las poblaciones rurales durante los períodos de intensas lluvias.

Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, para contrarrestar esta situación construirán los 50 zarzos forman parte de un plan más amplio que contempla la construcción de 100 estructuras en la comarca Ngäbe-Buglé. El objetivo es garantizar pasos seguros hacia escuelas, centros de salud y comunidades que, en muchos casos, quedan incomunicadas cuando aumentan los caudales de los ríos.

Según el ministro Andrade, la construcción de estas estructuras representa una inversión de 18 millones 189 mil dólares. Detalló que varios de estos proyectos se desarrollarán en áreas donde recientemente se registraron tragedias durante crecidas de ríos, incluyendo la comunidad donde fallecieron las dos menores.

Andrade señaló que los 50 zarzos tendrán una longitud total aproximada de 2,750 metros lineales y beneficiarán directamente a más de 17 mil estudiantes de 43 centros educativos, además de generar alrededor de 500 empleos directos durante su ejecución.

Ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade presenta el informe para la construcción de 50 zarzos en la comarca. Cortesía

En un informe del MOP se indica que 12 de estos pasos serán construidos en los distritos de Ñurúm y Müna; nueve en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; mientras que 29 estarán ubicados en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima.

Por su parte, Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños, explicó que este proyecto será financiado parcialmente con fondos provenientes del excedente de la venta de cobre, según lo anunciado previamente por el Órgano Ejecutivo.

Lewis detalló que el costo promedio de estas estructuras ronda los 6,600 dólares por metro lineal y subrayó que los zarzos permitirán ofrecer cruces seguros en zonas que, durante la temporada lluviosa, registran crecidas súbitas y peligrosas, poniendo en riesgo la vida de niños y adultos que transitan diariamente por estos sectores.

El programa busca garantizar el acceso seguro a escuelas y comunidades rurales, reducir los riesgos durante la época de lluvias y mejorar las condiciones de vida de miles de habitantes de la comarca Ngäbe-Buglé.

Se informó, además, que en 2024 se construyeron 15 zarzos en la región comarcal, los cuales se suman a los 50 puentes actualmente en ejecución. Los rangos de longitud de estas estructuras oscilan entre 25 y 110 metros, dependiendo del cauce de ríos y quebradas, algunos con fuertes caudales.

La segunda fase del programa contempla la construcción de otros 50 puentes de este tipo y beneficiará a estudiantes de al menos 57 centros educativos adicionales.