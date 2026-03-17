Panamá, 17 de marzo del 2026

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    Senniaf

    Investigan presunto abuso sexual contra bebé de nueve meses en Veraguas

    El caso salió a la luz en el Hospital Dr. Luis ‘Chicho’ Fábrega tras la atención médica a la bebé de nueve meses. El Ministerio Público abrió una investigación mientras la menor recibe atención médica.

    Aleida Samaniego C.
    Investigan presunto abuso sexual contra bebé de nueve meses en Veraguas
    La Senniaf informó que el presunto abuso sexual se encuentra bajo investigación del Ministerio Público. Foto/iStock

    La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) manifestó la noche de este lunes su profunda consternación ante un caso de presunto abuso sexual contra una bebé de nueve meses de edad, registrado en la provincia de Veraguas.

    De acuerdo con información preliminar, la situación fue detectada en el Hospital Dr. Luis Chicho Fábrega, adonde la madre llevó a la menor debido a que presentaba un cuadro clínico de gastroenteritis, vómitos, diarrea y fiebre persistente.

    Durante la evaluación médica se detectaron indicios que llevaron a activar los protocolos correspondientes y a dar aviso a las autoridades.

    A través de un comunicado oficial, la Senniaf informó que el hecho se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, institución encargada de realizar las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades penales.

    En ese sentido, la Fiscalía Regional de Veraguas inició una investigación formal por la presunta comisión de un delito contra la libertad y la integridad sexual en perjuicio de la menor.

    Ante la gravedad del hecho, la bebé permanece hospitalizada y bajo estricta atención médica especializada para garantizar su estabilidad y recuperación.

    Asimismo, la Unidad de Protección y Atención a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes (Upavit) brinda acompañamiento integral y asistencia psicológica tanto a la menor como a su entorno familiar inmediato.

    La Senniaf indicó que, desde que se tuvo conocimiento del caso, las instituciones responsables de la protección de la niñez activaron los protocolos de atención establecidos para garantizar la protección integral de la víctima y brindarle el acompañamiento necesario durante el proceso.

    La entidad reiteró su compromiso con la defensa y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a denunciar cualquier situación que pueda vulnerar la integridad y la seguridad de los menores.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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