Israel Cedeño sobre el fin de la restricción de movilidad: ‘La clave será que la población colabore’ con las medidas de prevención

Medidas

A partir de este lunes hombres y mujeres podrán circular sin restricciones tras meses de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, sin embargo las autoridades de Salud reiteran que será clave que la población siga colaborando con las medidas de prevención para evitar el contagio.

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, afirmó que será importante que se siga cumpliendo con las normas sanitarias para que siga conteniendo el avance del virus, aunque se darán más casos.

“Evidentemente vamos a tener más casos. La clave aquí es que la población siga colaborando con nosotros, se siga concientizando porque todavía falta un poquito, pero ese poquito que hace falta va a ser la clave para lograr la victoria final”, afirmó Cedeño este domingo 13 de septiembre en un recorrido de trazabilidad en el corregimiento de Tocumen.

Desde el pasado 7 de septiembre el gobierno empezó un cronograma gradual de acciones y de aperturas de actividades, y para este lunes 14 se pone fin a la restricción de movilidad por género.

El toque de queda ahora está vigente de 11:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a sábado y el domingo se mantiene como cuarentena total.

“Evidentemente vamos a tener más personas en las calles, lo que esperamos es que la población siga trabajando en su autocuidado para garantizar el cuidado colectivo”, afirmó.

Cedeño recordó que en los últimos 15, 21 que han habido aperturas y más movilidad de personas en la calle, los casos más bien han venido cayendo y que tienen la esperanza que eso siga y que es el reflejo del trabajo de los equipos de trazabilidad.

“Siempre lo he dicho, el problema no es que haya mil personas en la calle, es que dos de ellas no cumplan”, enfatizó.

