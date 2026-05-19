Panamá, 19 de mayo del 2026

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    ITSE abre convocatoria para elegir nuevo gerente educativo hasta 2029

    Yaritza Mojica
    ITSE abre convocatoria para elegir nuevo gerente educativo hasta 2029
    El ITSE cuenta con una matrícula de más de 5 mil estudiantes. Cortesía

    El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) abrió este lunes 18 de mayo la convocatoria pública para seleccionar a un nuevo gerente educativo, que asumirá el cargo para completar el periodo 2025-2029, tras la renuncia, en enero pasado, de la anterior titular, Milena Gómez.

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    ITSE aprueba nuevo reglamento que permite la reelección de su gerente educativoSuzanne Sáez asume como gerente educativa interina del ITSE tras la renuncia de Milena GómezNuevo estatuto del ITSE fija causales para la remoción del gerente educativo, en medio de las vacaciones de Milena Gómez

    La decisión fue aprobada mediante la Resolución No. ITSE-CD-008-2026, del 15 de mayo de 2026, adoptada por el Consejo Directivo del ITSE en atención a la vacante existente. Este proceso se desarrollará conforme a la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017, mediante la cual se creó la institución educativa.

    Según la entidad, la persona que resulte seleccionada como gerente educativo será responsable de liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa de la institución, impulsar la ejecución del Plan Estratégico Institucional y promover una agenda centrada en la innovación y la calidad educativa.

    Entre los requisitos establecidos para los aspirantes figuran ser panameño, contar con reconocida probidad, tener 35 años o más, poseer un título universitario afín al cargo y acreditar al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa y cinco años en gestión educativa, entre otros aspectos.

    La convocatoria estará publicada desde el 18 de mayo hasta el 19 de junio de 2026 en la página web del ITSE. La recepción de documentos de los interesados se realizará del lunes 22 al viernes 26 de junio de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en la Secretaría de Registros Académicos del ITSE, ubicada en la avenida José Domingo Díaz, vía Aeropuerto.

    Posteriormente, el proceso continuará con las etapas de evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y selección final, conforme al cronograma aprobado por el Consejo Directivo.

    La evaluación contemplará la valoración de títulos universitarios (20%), formación académica y profesional complementaria (10%), experiencia profesional (20%), entrevista (25%) y sustentación del ensayo (25%).

    ITSE abre convocatoria para elegir nuevo gerente educativo hasta 2029
    El ITSE abrió la convocatoria pública para seleccionar a su nuevo gerente educativo para el periodo 2025-2029, tras la renuncia de Milena Gómez. El proceso incluye cambios en el reglamento que permiten la reelección de la persona que ocupe el cargo. Cortesía

    En la Gaceta Oficial del pasado viernes 15 de mayo, en la que se publicó el nuevo reglamento de selección, se permite la reelección del gerente educativo como parte de una actualización del proceso de designación del cargo.

    El reglamento establece dos mecanismos para ocupar el cargo. El primero corresponde a la selección ordinaria, mediante convocatoria pública abierta a ciudadanos panameños que cumplan con los requisitos. El segundo consiste en la selección extraordinaria o reelección, que permite la continuidad del gerente educativo por un período adicional de cuatro años.

    Actualmente, la gerencia educativa del ITSE está a cargo de Suzanne Sáez, quien asumió la posición de manera interina tras la renuncia de Gómez.

    El ITSE cuenta con una matrícula cercana a los 5 mil estudiantes al inicio del segundo cuatrimestre de 2026. La institución fue creada mediante la Ley 71 del 8 de noviembre de 2017 como una entidad pública de educación superior de ciclo corto, con autonomía académica, administrativa, económica y financiera. Además, maneja un presupuesto de $21.8 millones para la vigencia fiscal de 2026.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


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