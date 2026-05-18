ITSE aprueba nuevo reglamento que permite la reelección de su gerente educativo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El documento indica que la actualización del reglamento responde a la necesidad de armonizar el proceso con la normativa legal vigente y de precisar los términos y condiciones para la selección del gerente educativo.

El Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) aprobó un nuevo reglamento que permite la reelección de su gerente educativo, como parte de una actualización del proceso de designación del cargo.

La medida reemplaza las disposiciones vigentes desde 2021 y fue publicada en la Gaceta Oficial el 15 de mayo. De acuerdo con la institución, la actualización busca armonizar el procedimiento con la normativa legal vigente y precisar los términos y condiciones de selección, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la meritocracia y la objetividad.

El nuevo reglamento establece dos mecanismos para ocupar el cargo. El primero es la selección ordinaria, mediante convocatoria pública abierta a ciudadanos panameños que cumplan con el perfil requerido.

El segundo es la selección extraordinaria o reelección, que permite la continuidad del actual gerente educativo por un período adicional de cuatro años. Para ello, se requiere una evaluación satisfactoria de su gestión y el respaldo de la mayoría absoluta del Consejo Directivo, equivalente a al menos cinco votos.

En cuanto a los requisitos, el documento establece que los aspirantes deben contar con al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa y cinco años en el ámbito educativo, tener un mínimo de 35 años de edad y ser de nacionalidad panameña.

También se prohíbe la participación de personas con condenas por delitos dolosos o contra la administración pública, así como aquellas que mantengan vínculos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros del Consejo Directivo o subgerentes de la institución.

El proceso de selección se realizará mediante un sistema de puntaje de hasta 100 puntos, dividido en tres etapas: evaluación preliminar (50 puntos), entrevista (25 puntos) y defensa de un ensayo (25 puntos) ante el Consejo Directivo.

Los tres mejores candidatos pasarán a la etapa final de entrevistas y evaluación. Además, la lista de aspirantes será publicada en el portal institucional, donde la ciudadanía podrá presentar objeciones fundamentadas en un plazo de tres días hábiles.

Lea el nuevo reglamento aquí:

La resolución No. ITSE-CD-007-2026 fue aprobada el 15 de mayo de 2026 y entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial.

Actualmente, el ITSE se encuentra bajo la gerencia educativa de Suzanne Sáez, quien asumió el cargo en calidad de encargada tras la renuncia de Milena Gómez Cedeño.

Gómez Cedeño presentó su renuncia irrevocable al cargo luego de cuestionar una serie de decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, que —a su juicio— transformaron un puesto obtenido mediante concurso público de méritos en una posición sujeta a libre designación y remoción, lo que afectó la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la autonomía académica del centro de estudios.

La dimisión fue formalizada mediante una carta fechada el 21 de enero de 2026, dirigida al Consejo Directivo del ITSE y con copia al presidente de la República, José Raúl Mulino. El documento fue recibido por la oficina de Recursos Humanos de la institución el 22 de enero, según consta en el sello de recibido.

En la misiva, Gómez Cedeño señaló que había sido designada como gerente educativa tras ganar un concurso público de méritos para el período 2021-2025, y que posteriormente su nombramiento fue extendido hasta 2029 luego de evaluaciones formales de desempeño aprobadas por el Consejo Directivo, conforme a los procesos institucionales de evaluación de resultados e impacto.

El punto de quiebre, según la exfuncionaria, se produjo el 19 de enero de 2026, cuando —a pocos días del vencimiento de las vacaciones ordenadas— el Consejo Directivo aprobó y publicó en la Gaceta Oficial una modificación al estatuto del ITSE que incorporó la figura de la “pérdida de confianza” como causal de separación del gerente educativo.

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