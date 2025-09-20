Panamá, 20 de septiembre del 2025

    Naturaleza

    Jardín Botánico Summit festeja los 16 años del águila harpía ‘Panamá’

    Henry Cárdenas P.
    Águila harpía ‘Panamá’. LP/Alexander Arosemena

    La emblemática águila harpía, ‘Panamá’, cumple 16 años y este domingo 21 de septiembre se llevarán a cabo diversas actividades en Jardín Botánico Summit, para celebrar un aniversario de este símbolo nacional y embajadora de la conservación.

    La Alcaldía de Panamá informó que las actividades se desarrollarán en un horario de 9:30 a. m. a 4:00 p. m., y que las familias y visitantes en general podrán acercarse alrededor del Centro de Visitantes para participar en el tradicional cantado de cumpleaños.

    Se adelantó que el Jardín Botánico Summit ofrecerá un variado programa cultural y recreativo para toda la familia:

    • Zona cultural y gastronómica, con sabores y expresiones artísticas variadas.

    • Summit Extremo, con tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar.

    • Zona Agua, con inflables y deslizadores acuáticos para el disfrute de los niños (se recomienda llevar toalla y cambio de ropa).

    Las personas también pueden llevarse recuerdos visitando el Gift Shop, en donde hay una colección de peluches de la biodiversidad de Panamá y artículos conmemorativos del águila harpía.

    También se podrá disfrutar de una exhibición fotográfica que narra la historia y evolución de “Panamá”, desde su llegada hasta su permanencia en el parque.

    Quienes planean asistir pueden adquirir sus entradas en línea a través del enlace: https://pasarela.mupa.gob.pa/checkout/27. Al presentar el código QR de confirmación de entrada, el ingreso será más ágil y sin filas.

    De acuerdo con el portal del Jardín Botánico Summit, estas son las tarifas:

    • Niños y niñas menores de 5 años: Ingresan gratis.

    • Personas con discapacidad: Ingresan gratis.

    • Panameños y residentes (desde 6 años en adelante): $2.00. Aplica para personas con cédula nacional (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) o cédula de residente (PE o N).

    • Visitantes extranjeros: $5.00

    • Jubilados y estudiantes: $1.00. Los estudiantes deben presentar carné vigente, asistir uniformados o mostrar carta de su institución educativa.

