Jardín Botánico Summit festeja los 16 años del águila harpía ‘Panamá’

La emblemática águila harpía, ‘Panamá’, cumple 16 años y este domingo 21 de septiembre se llevarán a cabo diversas actividades en Jardín Botánico Summit, para celebrar un aniversario de este símbolo nacional y embajadora de la conservación.

La Alcaldía de Panamá informó que las actividades se desarrollarán en un horario de 9:30 a. m. a 4:00 p. m., y que las familias y visitantes en general podrán acercarse alrededor del Centro de Visitantes para participar en el tradicional cantado de cumpleaños.

Se adelantó que el Jardín Botánico Summit ofrecerá un variado programa cultural y recreativo para toda la familia:

Zona cultural y gastronómica , con sabores y expresiones artísticas variadas.

Summit Extremo , con tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar.

Zona Agua, con inflables y deslizadores acuáticos para el disfrute de los niños (se recomienda llevar toalla y cambio de ropa).

Las personas también pueden llevarse recuerdos visitando el Gift Shop, en donde hay una colección de peluches de la biodiversidad de Panamá y artículos conmemorativos del águila harpía.

También se podrá disfrutar de una exhibición fotográfica que narra la historia y evolución de “Panamá”, desde su llegada hasta su permanencia en el parque.

Quienes planean asistir pueden adquirir sus entradas en línea a través del enlace: https://pasarela.mupa.gob.pa/checkout/27. Al presentar el código QR de confirmación de entrada, el ingreso será más ágil y sin filas.

De acuerdo con el portal del Jardín Botánico Summit, estas son las tarifas: