Jardín Botánico Summit festeja los 16 años del águila harpía ‘Panamá’

La emblemática águila harpía, ‘Panamá’, cumple 16 años y este domingo 21 de septiembre se llevarán a cabo diversas actividades en Jardín Botánico Summit, para celebrar un aniversario de este símbolo nacional y embajadora de la conservación.
La Alcaldía de Panamá informó que las actividades se desarrollarán en un horario de 9:30 a. m. a 4:00 p. m., y que las familias y visitantes en general podrán acercarse alrededor del Centro de Visitantes para participar en el tradicional cantado de cumpleaños.
Se adelantó que el Jardín Botánico Summit ofrecerá un variado programa cultural y recreativo para toda la familia:
Zona cultural y gastronómica, con sabores y expresiones artísticas variadas.
Summit Extremo, con tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar.
Zona Agua, con inflables y deslizadores acuáticos para el disfrute de los niños (se recomienda llevar toalla y cambio de ropa).
Las personas también pueden llevarse recuerdos visitando el Gift Shop, en donde hay una colección de peluches de la biodiversidad de Panamá y artículos conmemorativos del águila harpía.
También se podrá disfrutar de una exhibición fotográfica que narra la historia y evolución de “Panamá”, desde su llegada hasta su permanencia en el parque.
Quienes planean asistir pueden adquirir sus entradas en línea a través del enlace: https://pasarela.mupa.gob.pa/checkout/27. Al presentar el código QR de confirmación de entrada, el ingreso será más ágil y sin filas.
De acuerdo con el portal del Jardín Botánico Summit, estas son las tarifas:
Niños y niñas menores de 5 años: Ingresan gratis.
Personas con discapacidad: Ingresan gratis.
Panameños y residentes (desde 6 años en adelante): $2.00. Aplica para personas con cédula nacional (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) o cédula de residente (PE o N).
Visitantes extranjeros: $5.00
Jubilados y estudiantes: $1.00. Los estudiantes deben presentar carné vigente, asistir uniformados o mostrar carta de su institución educativa.