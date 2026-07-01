Jornada electoral en la Universidad de Panamá definirá al sucesor de Eduardo Flores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Universidad de Panamá elige nuevo rector para el periodo 2026-2031, el que asuma el cargo reemplazará a Eduardo Flores que dejará el cargo el próximo 30 de septiembre.

El proceso de votación para elegir al nuevo rector o rectora de la Universidad de Panamá (UP) se desarrolla con normalidad este miércoles 1 de julio. Se espera que cerca de 60 mil estudiantes, docentes y administrativos ejerzan su derecho al voto.

Desde las 8:00 a.m. comenzó la jornada electoral en las diferentes facultades y centros regionales universitarios para escoger a la máxima autoridad de la principal casa de estudios superiores del país. En total, seis candidatos aspiran a la Rectoría de la Universidad de Panamá: César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez.

Un recorrido de La Prensa por el campus central Octavio Méndez Pereira constató un ambiente de normalidad y participación. Estudiantes de las facultades de Derecho, Enfermería, Ciencias, Humanidades y Comunicación Social, entre otras, acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto.

En las distintas facultades predominan los colores distintivos de las campañas de los candidatos a rector y a decanos, así como afiches y papeletas promocionales. En la Facultad de Ciencias, estudiantes y docentes formaron filas en el exterior del edificio para votar, mientras que en la Facultad de Derecho se habilitaron dos salones para el proceso de votación.

Proceso de elecciones en la Universidad de Panamá. Foto: Yaritza Mojica

Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario (OEU), manifestó que las elecciones se han desarrollado con normalidad. Recordó que, además del cargo de rector, la comunidad universitaria también elige decanos y directores de centros regionales universitarios.

Fernández explicó que el voto de los distintos estamentos tiene una ponderación específica: 60 % para los docentes, 30 % para los estudiantes y 10 % para el personal administrativo.

Asimismo, detalló que, una vez cerradas las urnas, se iniciará el escrutinio se verificará la cantidad de votos emitidos con el padrón electoral y, posteriormente, se realizará el prorrateo correspondiente para determinar el resultado final de cada candidato.

La responsabilidad del escrutinio recae en la Junta Central de Escrutinio, integrada por 11 miembros: cinco profesores, tres estudiantes y tres representantes del personal administrativo.

Se prevé que los primeros resultados correspondientes a la elección del rector se conozcan después de las 11:30 p.m.

Flores dejará la Rectoría y retomará la docencia

Las elecciones de este miércoles marcarán el cierre de la gestión del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, quien permanecerá en el cargo hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre de 2026, asumirá funciones el rector que resulte electo para el período 2026-2031.

Flores señaló que este proceso electoral representa una etapa importante para la Universidad de Panamá, ya que permitirá la incorporación de nuevas visiones, energías e iniciativas para la institución. Asimismo, reiteró que siempre ha estado en contra de las reelecciones perpetuas y de que una misma persona permanezca por más de un período adicional en cargos de administración universitaria.

El rector también aseguró que, independientemente de quién resulte ganador de las elecciones, no aceptará ningún cargo de autoridad dentro de la Universidad de Panamá. “Retornaré a mi cargo de catedrático de Física y a la investigación, que es mi pasión”, afirmó.

La nueva autoridad universitaria tendrá la responsabilidad de dirigir la principal universidad pública del país y de dar continuidad a los proyectos académicos, de investigación, extensión y modernización institucional. Además, deberá enfrentar los desafíos relacionados con la calidad educativa, la infraestructura, el financiamiento y el fortalecimiento de la educación superior.