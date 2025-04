José Alejandro Rodríguez: sin apoyo emocional, ningún joven puede aprender de verdad

Calidad, equidad y alcance son tres grandes desafíos que enfrenta la educación panameña. Así lo destacó José Alejandro Rodríguez, mejor conocido como “Jackson”, líder del movimiento juvenil Dame un chance, durante una entrevista en el programa Cara a Cara.

Jackson, quien trabaja de cerca con jóvenes en situación de riesgo, señaló que el sistema educativo en Panamá arrastra problemáticas estructurales que se agravan con cada año lectivo. “Desde que tengo uso de memoria, nunca ha habido un solo año en que iniciemos mejor. Siempre hay desafíos”, afirmó, al tiempo que subrayó la necesidad de atender no solo lo académico, sino también la dimensión emocional y social del estudiante.

Deserción

Rodríguez hizo énfasis en que muchos jóvenes abandonan la escuela durante la secundaria, etapa en la que comienzan a ser más vulnerables a influencias negativas. “Los reclutadores de pandillas no descansan, pero la escuela sí. Y cuando los estudiantes dejan de ir, quedan expuestos”, advirtió.

Señaló como un factor crucial la ausencia de gabinetes psicopedagógicos en muchas escuelas del país. “No se trata solo de matemáticas o ciencias. Si un joven llega a casa con ansiedad, si tiene conflictos en el hogar con sus papás o no sabe canalizar su enojo, no va a aprender nada. Necesita apoyo emocional y espacios seguros”.

Además, cuestionó el rol de las familias y la falta de involucramiento en el proceso formativo de los jóvenes. “Yo no consigo que una tablet sea la nana ni la crianza de un pelao”, dijo.

“No hay nada más valioso que el involucramiento familiar en la vida y el desarrollo integral del joven”, indicó.

Derecho

En relación con las recientes protestas y llamados a paro por parte de los gremios magisteriales, Rodríguez expresó su preocupación por el impacto que esto tiene en los estudiantes, especialmente en contextos vulnerables. “El que termina sufriendo es el pelao“.

Reconoció las demandas del gremio docente, pero insistió en que se debe buscar una solución que no sacrifique el derecho de los estudiantes a una educación continua.

Prueba

En cuanto a la decisión del Ministerio de Educación de no aplicar la prueba PISA en esta ocasión, Jackson se mostró en desacuerdo. “Yo mismo descargué la prueba y la hice. No sé si la pasé, pero lo que vi fueron problemas de la vida real. No participar en PISA nos quita la oportunidad de medir si nuestras estrategias están funcionando. Lo que no se mide, no se mejora”.

Revolución

A pesar de los múltiples retos, Rodríguez o Jackson, como lo conocen quienes lo siguen en sus redes sociales, mantiene firme su propósito: revolucionar la educación. “Una golondrina no hace verano, pero una pepa de mango puede ser el corazón de una selva tropical”, dijo de forma metafórica, destacando que no está solo en esta misión.

Para él, el cambio pasa por poner al estudiante en el centro, ofrecer metodologías creativas y actualizadas, así como brindar a los docentes mejores herramientas y tiempo para preparar sus clases.