José Emilio Moreno es oficializado como rector electo de la UP tras rechazo de recurso de nulidad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Organismo Electoral Universitario no admitió el recurso de nulidad presentado contra la elección del pasado 1 de julio y mantuvo vigente el resultado que dio la victoria a Moreno.

El actual vicerrector académico y candidato electo José Emilio Moreno fue oficializado este martes como rector electo de la Universidad de Panamá (UP), luego de que el Organismo Electoral Universitario (OEU) resolviera no admitir el recurso de nulidad presentado contra la elección celebrada el pasado 1 de julio de 2026.

La decisión del OEU fue adoptada durante la reunión del pleno, celebrada el 6 de julio de 2026, en la sede de la Junta de Escrutinio de la Universidad de Panamá, ubicada junto a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la Galería de Arte GAMA.

El recurso de nulidad fue presentado por el abogado Jonathan Brown Racine, en representación del profesor Manuel Óscar Lasso Ramos, contra los resultados de la elección de rector. Tras revisar el escrito, el organismo electoral determinó que la impugnación no cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo 97 del Reglamento General de Elecciones Universitarias.

Según la resolución del OEU, el recurso no detallaba de manera individualizada los hechos relacionados con cada una de las causales invocadas ni explicaba cómo esos hechos configuraban las causales alegadas.

Además, el organismo electoral indicó que la impugnación tampoco cumplía con el criterio de magnitud establecido en el artículo 96 del reglamento, debido a que los cuestionamientos se concentraban en las mesas de votación de la Extensión Universitaria de Soná, sin identificar otras mesas cuya eventual nulidad pudiera modificar el resultado de la elección.

La resolución señala que, al momento de analizar el recurso, se habían escrutado 175 de las 200 mesas instaladas para la elección de rector, resultado que permitía establecer que el desenlace de la elección no cambiaría aun considerando las mesas pendientes de escrutinio.

Con los resultados contabilizados, Moreno registraba el 55.594% de la votación ponderada, mientras que Migdalia Bustamante Villarreal obtenía el 19.894%.

El Pleno del OEU concluyó que, incluso si la totalidad de los votos pendientes correspondientes a profesores, estudiantes y administrativos mencionados en la resolución fueran adjudicados a la candidata ubicada en el segundo lugar, el resultado de la elección permanecería sin cambios.

Por estos motivos, el organismo decidió por unanimidad no admitir el recurso de nulidad presentado contra la elección al cargo de rector.

Con la decisión del OEU y la oficialización realizada este martes, Moreno queda formalmente reconocido como rector de la Universidad de Panamá para el próximo periodo 2026-2031.

Moreno ocupó el cargo de vicerrector académico durante los dos períodos de gestión del actual rector (2016-2021 y 2022-2026).

Más allá del resultado electoral, Moreno asumirá la rectoría en septiembre próximo en medio de desafíos financieros y de capacidad que conoce de cerca por haber formado parte de la administración universitaria durante los últimos años.