José Emilio Moreno recibe credencial como rector electo de la Universidad de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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José Emilio Moreno Ramos recibió este lunes la credencial que lo acredita como rector electo de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031.

El Organismo Electoral Universitario (OEU) entregó este lunes 20 de julio la credencial que acredita al catedrático José Emilio Moreno Ramos como rector electo de la Universidad de Panamá para el período 2026-2031, luego de obtener el 55.67% del voto ponderado en las elecciones celebradas el pasado 1 de julio.

Con la entrega de la credencial se inicia formalmente el proceso de transición hacia la nueva administración, que asumirá funciones el 1 de octubre, cuando concluya el mandato del actual rector, Eduardo Flores.

El presidente del OEU, Rufino Fernández, destacó la transparencia y legitimidad del proceso electoral e hizo un llamado a la comunidad universitaria a trabajar unida para fortalecer la institución.

Asimismo, realizó un recuento del papel histórico de la Universidad de Panamá como referente del pensamiento crítico y del desarrollo nacional. Señaló que, tras los acontecimientos políticos de 1968, la institución tuvo que concentrar sus esfuerzos en preservar su autonomía e institucionalidad; sin embargo, sostuvo que es momento de recuperar plenamente su liderazgo académico y social.

“La universidad no se salva sola; se salva con el compromiso de todos”, expresó Fernández, al exhortar a docentes, estudiantes y administrativos a emprender un proceso de autocrítica que permita fortalecer la institución.

La Universidad de Panamá atiende actualmente a más de 85 mil estudiantes, apoyados por cerca de 4,800 docentes y más de 4,300 funcionarios administrativos, lo que la convierte en la institución de educación superior pública más grande del país.

Durante la ceremonia, Moreno agradeció el respaldo recibido en las urnas y aseguró que gobernará para toda la comunidad universitaria, independientemente de la opción electoral que cada uno haya respaldado durante los comicios.

“No hay perdedores; hay una sola Universidad que nos necesita unidos”, manifestó.

El rector electo recordó que obtuvo cerca del 56% del voto ponderado, resultado que calificó como un respaldo claro a su propuesta de transformación institucional.

Moreno informó que su administración buscará fortalecer la relación de la Universidad de Panamá con el Estado, la empresa privada y la sociedad, además de impulsar las prácticas profesionales, la investigación, la acreditación de carreras, la internacionalización y el fortalecimiento de los centros regionales.

También aseguró que defenderá el presupuesto universitario para invertir en infraestructura, laboratorios y tecnología, al sostener que “la educación no representa un gasto; constituye la inversión más rentable para el desarrollo de un país”.

Asimismo, invitó a las autoridades nacionales a conocer de primera mano la realidad de la Universidad de Panamá, que cuenta con dos campus centrales, diez centros regionales, cinco extensiones universitarias y 26 programas anexos, varios de ellos ubicados en áreas rurales y comarcas indígenas.

Con la entrega de la credencial concluye oficialmente el proceso electoral universitario y comienza la transición hacia la administración que encabezará Moreno entre 2026 y 2031.

Antes de finalizar su intervención, el rector electo expresó: “La Universidad de Panamá habló claro. Con estas credenciales asumo uno de los mayores compromisos de mi vida. No defraudaré a nuestra comunidad universitaria ni a esta gloriosa institución. Construyamos juntos la Universidad de Panamá que merece nuestro pueblo”.

La Universidad de Panamá tiene más de 85 mil estudiantes, apoyados por cerca de 4,800 docentes y más de 4,300 funcionarios administrativos. Mientras que su presupuesto para este año es de 317.5 millones de dólares.