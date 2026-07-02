José Emilio Moreno, señalado como el ‘ungido’ de Flores, gana la rectoría de la UP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El candidato de la nómina ‘Unidos por la UP’ superó a sus cinco contendores y alcanzó cerca del 60% del voto ponderado, consolidando su triunfo.

El dos veces vicerrector académico de la Universidad de Panamá (UP), José Emilio Moreno, ganó este 1 de julio la rectoría de la institución para el período 2026-2031, tras imponerse a otros cinco aspirantes que competían por el máximo cargo universitario.

Moreno era considerado por sectores universitarios una figura cercana a la administración del actual rector, Eduardo Flores, e incluso señalado por algunos como su presunto “ungido”. Su relación con Flores se ha mantenido también en el plano académico, ya que ambos son físicos de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, además de que Moreno ocupó el cargo de vicerrector académico durante los dos períodos de gestión del actual rector (2016-2021 y 2022-2026).

El candidato de la nómina “Unidos por la UP” logró una amplia ventaja durante la jornada electoral universitaria. Con el 57.50% de las mesas escrutadas —115 de un total de 200—, los resultados parciales publicados por la Junta Central de Escrutinio del Organismo Electoral Universitario (OEU) ya reflejaban una tendencia contundente a su favor.

Según los datos oficiales, Moreno acumulaba 7,712 votos, equivalentes al 59.68% del voto ponderado, superando ampliamente a su principal contendora, Migdalia Bustamante, quien registró 3,037 votos y obtuvo el 18.91%.

Más atrás quedaron César García con 1,400 votos (8.47%); Denis Chávez con 932 (6.04%); Roberto Ah Chong con 407 (2.07%) y Corina Pérez de Coronado con 88 votos (0.38%).

La diferencia entre Moreno y Bustamante superó los 40 puntos porcentuales, una ventaja que terminó por consolidar su triunfo en la contienda universitaria.

El respaldo a Moreno también se reflejó en los distintos estamentos de la comunidad universitaria. Entre los profesores obtuvo 1,318 votos; entre los estudiantes, 5,089 sufragios; y entre el personal administrativo, 1,305 votos, lo que evidencia un apoyo distribuido entre los principales sectores electorales de la institución.

Hasta el corte divulgado, se habían contabilizado 14,320 votos emitidos: 9,534 correspondientes al sector estudiantil; 2,755 al personal administrativo y 2,031 a docentes. Además, se registraron 638 votos nulos y 98 votos en blanco.

De acuerdo con el OEU, el padrón electoral para estas elecciones estuvo conformado por 59,999 electores, distribuidos entre 52,030 estudiantes, 4,011 profesores y 3,958 funcionarios administrativos. Todos participaron en una jornada única de votación, luego de que se modificara el esquema inicial de votación escalonada.

Más allá del resultado electoral, Moreno asumirá la rectoría en medio de desafíos financieros y de capacidad que conoce de cerca por haber formado parte de la administración universitaria durante los últimos años.

Para 2026, la UP manejará un presupuesto de $317.5 millones, distribuidos en $297.4 millones para funcionamiento y $20 millones para inversión. La institución había solicitado inicialmente $410 millones, lo que refleja una brecha importante entre las necesidades operativas y la asignación final.

El rector de la UP, Eduardo Flores, junto al vicerrector académico José Emilio Moreno. Tomada de Instagram.

En enero pasado, el rector Flores advirtió que alrededor de 5,000 aspirantes quedarían fuera del sistema universitario, pese a cumplir con los requisitos académicos, debido a limitaciones de infraestructura, recursos humanos y capacidad instalada.

La universidad enfrentó, por primera vez en 90 años, un presupuesto inferior al del año anterior, situación que redujo su margen de expansión. Aunque la proyección de ingreso se mantiene entre 13,000 y 14,000 nuevos estudiantes, la institución opera cerca del límite de su capacidad física y financiera.

“Se quedarán por fuera alrededor de 5,000 estudiantes que querían ingresar por falta de espacios físicos, equipos de laboratorio y personal docente”, señaló Flores.

La cifra supera los cerca de 3,000 aspirantes que no pudieron ingresar en 2025 por las mismas razones.

A estos retos se suman problemas de infraestructura en distintos centros universitarios. Uno de los casos más visibles ha sido el del Centro Regional Universitario de Colón, cuyos estudiantes han denunciado durante años afectaciones en las instalaciones y limitaciones para el desarrollo de actividades académicas presenciales.

La situación ha mantenido a estudiantes del Centro Regional Universitario de Colón bajo modalidades virtuales durante aproximadamente nueve años, convirtiéndose en uno de los reclamos recurrentes de la comunidad universitaria y en uno de los temas pendientes para la nueva administración.

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La UP también ha enfrentado en los últimos años situaciones relacionadas con su funcionamiento administrativo. Entre ellas figuraron reclamos de estudiantes y directivos por demoras en trámites y condiciones dentro del campus, así como intercambios entre las autoridades universitarias y la Contraloría General de la República en torno a procesos de refrendo y otros asuntos administrativos de la institución.

En medio de esas diferencias, la Contraloría llamó la atención sobre aspectos relacionados con infraestructura, administración de recursos y otros temas vinculados al funcionamiento de la universidad, mientras que las autoridades universitarias sostuvieron su disposición a colaborar con cualquier proceso de revisión o fiscalización.

Estos antecedentes forman parte del contexto institucional reciente de la universidad y se suman a los retos presupuestarios, de infraestructura y capacidad que deberá enfrentar la administración encabezada por Moreno durante los próximos cinco años.