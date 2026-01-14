Jóvenes de 16 y 17 años podrán preinscribirse en cursos del Inadeh

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) abrió el proceso de preinscripción para jóvenes de 16 y 17 años, quienes podrán acceder a su oferta formativa una vez cumplan con un trámite previo de autorización.

De acuerdo con la entidad, el proceso empieza cuando el menor de edad, acompañado de su padre, madre, tutor o responsable, solicita un permiso ante la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ubicada en el tercer piso de Plaza Edison, ciudad de Panamá.

Durante este trámite, trabajadoras sociales realizan un perfil de elección profesional al joven, así como una evaluación socioeconómica al adulto responsable. Una vez completado este procedimiento, el permiso es entregado el mismo día, detalló el Inadeh, a través de un comunicado.

Con la autorización emitida por el Mitradel, el joven deberá ingresar al sitio web www.inadeh.edu.pa, hacer clic en el banner de preinscripción, registrarse en la plataforma, seleccionar el curso y horario de su preferencia, y adjuntar el permiso correspondiente junto con la cédula juvenil.

LISTA DE CURSOS

Como parte de esta preinscripción dirigida a adolescentes, el Inadeh precisó que los jóvenes de 16 y 17 años solo pueden participar en cursos impartidos en horario matutino o vespertino, y que existe un listado específico de formaciones autorizadas para este grupo etario, en cumplimiento de las disposiciones de protección al adolescente trabajador.

La oferta incluye cursos técnicos, digitales y de desarrollo humano en áreas como mecánica automotriz básica, albañilería básica, electrónica básica, instalaciones eléctricas residenciales, primeros auxilios, marketing digital, atención al cliente, liderazgo, relaciones humanas y planificación de carrera, entre otros.

También se contemplan capacitaciones vinculadas al turismo, la sostenibilidad ambiental, la informática y la seguridad y salud ocupacional, ampliando las opciones de formación integral para los jóvenes.