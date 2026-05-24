Jóvenes debaten sobre inteligencia artificial, liderazgo y sostenibilidad en encuentro nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Encuentro Nacional de Juventudes tuvo como norte debatir propuestas sobre educación financiera, liderazgo, inteligencia artificial y sostenibilidad ambiental, con énfasis en la inclusión de comunidades indígenas.

Más de 100 jóvenes participaron este sábado 23 de mayo en el Encuentro Nacional de Juventudes-Ngäbe Buglé, enfocado en educación financiera, liderazgo, inteligencia artificial y sostenibilidad ambiental, con el objetivo de generar propuestas innovadoras y soluciones a largo plazo para el país.

El evento, que se realizó en la Universidad de Panamá, fue organizado por la Organización Líder del Futuro de Panamá (Olinap).

Arnold Becker, presidente de Olinap, explicó que la actividad reunió a jóvenes de distintas regiones del país, incluidas comunidades indígenas, con el propósito de abrir espacios donde las juventudes puedan participar activamente en temas relacionados con tecnología, innovación y desarrollo social.

Arnold Becker, presidente de la Organización Líder del Futuro de Panamá (Olinap). Cortesía

“Queremos que las juventudes indígenas hablen por sí mismas. No es un foro académico sobre cómo se ve lo indígena desde afuera, sino un espacio donde puedan plantear soluciones y participar en las decisiones sobre el futuro digital del país”, expresó Becker.

Durante el encuentro de este sábado se desarrollaron paneles sobre liderazgo juvenil, sostenibilidad ambiental e inteligencia artificial. Una de las invitadas fue Melanie Pimentel, ganadora de Oratoria Panamá, quien abordó la importancia de que los jóvenes ocupen espacios de liderazgo e incidencia.

A criterio de Becker, uno de los temas centrales del foro fue el impacto de la inteligencia artificial en las comunidades indígenas y cómo esta tecnología puede convertirse en una herramienta de desarrollo.

“La inteligencia artificial ya está recopilando y monetizando conocimientos ancestrales sin consentimiento. Nosotros queremos preguntarnos cómo podemos usar esta tecnología a favor de nuestras comunidades y del país”, indicó.

El dirigente juvenil explicó que uno de los proyectos busca fortalecer la alfabetización tecnológica en lenguas maternas y facilitar el acceso digital mediante plataformas adaptadas para dispositivos de baja gama.

La iniciativa cuenta con apoyo técnico de Colorado State University y Georgetown University, instituciones que colaboran en el desarrollo de programas enfocados en salud integral, educación digital y tecnología aplicada a comunidades indígenas de América Latina y el Caribe.

El líder de la organización destacó, además, la importancia de reducir la brecha digital que aún afecta a sectores juveniles del país, especialmente en áreas rurales e indígenas.

“Todavía hay jóvenes que no saben utilizar un correo electrónico o herramientas tecnológicas básicas. Eso demuestra que la alfabetización digital sigue siendo un reto urgente para Panamá”, sostuvo.

En la jornada, que inició el 22 de mayo, participó el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, así como autoridades de la Superintendencia de Bancos.

Además, este 23 de mayo participaron panelistas internacionales, incluidos representantes de Italia y Wolfgang Friedl, fundador y director de Hemispher-IA (LAC), junto con autoridades tradicionales.