Jóvenes Unidos por la Educación advierte: tecnología en el discurso, carencias en las aulas

A pesar de los avances en conectividad, modernización curricular y transformación digital del Meduca, muchas escuelas en Panamá enfrentan graves deficiencias de infraestructura que limitan el acceso de los estudiantes a la tecnología, plantea Jóvenes Unidos por la Educación.

El año escolar 2026 inicia con un discurso oficial centrado en conectividad, modernización y transformación digital. Las autoridades destacan avances en herramientas digitales y en el rediseño curricular como parte de la transformación del sistema educativo. Sin embargo, más allá de los anuncios, persiste una pregunta de fondo: ¿están todas las escuelas en condiciones reales de dar ese salto tecnológico?

En el marco del comienzo de clases, la organización Jóvenes Unidos por la Educación advirtió que, aunque el país ha dado pasos en materia de digitalización, la situación en numerosos centros educativos continúa marcada por deficiencias estructurales que limitan el aprendizaje.

El colectivo señaló que el contraste es evidente. Mientras se habla de plataformas virtuales, dispositivos y conectividad, persisten planteles con problemas de infraestructura, deterioro en aulas, deficiencias en servicios básicos y carencias que dificultan aprovechar cualquier avance tecnológico.

Para la organización, la brecha no es únicamente digital, sino también territorial y social. No todos los estudiantes parten desde las mismas condiciones, y el lugar donde estudian sigue influyendo de manera determinante en sus oportunidades académicas.

“¿De qué sirve hablar de innovación educativa si no todos los estudiantes pueden acceder a ella? ¿De qué sirve la tecnología si el lugar donde estudias define tus oportunidades?”, cuestionó el grupo en su pronunciamiento.

Más que un debate centrado en dispositivos, la advertencia apunta a la necesidad de una planificación integral que priorice infraestructura, equidad y sostenibilidad en las políticas públicas. De lo contrario, sostienen, la modernización podría quedarse en el discurso.

El desafío en este inicio del año escolar 2026 no es solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar condiciones dignas y equitativas que eviten que miles de estudiantes queden rezagados en medio de las promesas de cambio, señaló la organización.

Expectativas del Meduca para 2026

Las expectativas del Ministerio de Educación (Meduca) para este año escolar se centran en la modernización curricular, el fortalecimiento docente, la conectividad total en las escuelas, la ampliación de la infraestructura y la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación que actualice la vigente Ley 47 de 1946.

Precisamente, la discusión sobre una nueva ley educativa mantiene preocupados a padres de familia, ya que el año escolar 2025 estuvo marcado por protestas masivas de docentes que exigían la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Ahora, el escenario se centra en el análisis de otra reforma: la educativa, es decir, la Ley 47, que comenzó a ser revisada por las autoridades del Meduca y la Comisión de Cultura, Trabajo y Educación de la Asamblea Nacional.

Su revisión fue instruida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien anunció un debate nacional a partir de febrero de 2026 para construir una nueva Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de modernizar el sistema vigente desde 1946.

Actualmente, los detalles y el alcance de estas reformas están en etapa inicial de discusión entre autoridades, gremios y sociedad civil. Este diálogo se desarrolla en un contexto en el que diversos sectores buscan equilibrar la mejora del sistema con la estabilidad laboral docente.

En medio de este escenario, el inicio del año escolar 2026 no solo marca el regreso a las aulas, sino también el comienzo de un debate más amplio sobre el rumbo de la educación panameña. Mientras avanzan las discusiones sobre reformas legales y modernización tecnológica, el reto de fondo sigue siendo garantizar condiciones reales y equitativas para todos los estudiantes.

El verdadero desafío del año escolar 2026 no será solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar que cada escuela y cada estudiante puedan aprovechar la modernización y la tecnología prometidas. Más allá de los anuncios y los proyectos en desarrollo, la transformación del sistema educativo dependerá de que la innovación llegue de manera efectiva a todas las aulas del país, sin dejar a ningún estudiante rezagado.