Panamá, 03 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN PANAMEÑA

    Jóvenes Unidos por la Educación advierte: tecnología en el discurso, carencias en las aulas

    A pesar de los avances en conectividad, modernización curricular y transformación digital del Meduca, muchas escuelas en Panamá enfrentan graves deficiencias de infraestructura que limitan el acceso de los estudiantes a la tecnología, plantea Jóvenes Unidos por la Educación.

    Aleida Samaniego C.
    Jóvenes Unidos por la Educación advierte: tecnología en el discurso, carencias en las aulas
    El año escolar 2026 comenzó ayer 2 de marzo. Elysée Fernández

    El año escolar 2026 inicia con un discurso oficial centrado en conectividad, modernización y transformación digital. Las autoridades destacan avances en herramientas digitales y en el rediseño curricular como parte de la transformación del sistema educativo. Sin embargo, más allá de los anuncios, persiste una pregunta de fondo: ¿están todas las escuelas en condiciones reales de dar ese salto tecnológico?

    En el marco del comienzo de clases, la organización Jóvenes Unidos por la Educación advirtió que, aunque el país ha dado pasos en materia de digitalización, la situación en numerosos centros educativos continúa marcada por deficiencias estructurales que limitan el aprendizaje.

    El colectivo señaló que el contraste es evidente. Mientras se habla de plataformas virtuales, dispositivos y conectividad, persisten planteles con problemas de infraestructura, deterioro en aulas, deficiencias en servicios básicos y carencias que dificultan aprovechar cualquier avance tecnológico.

    Para la organización, la brecha no es únicamente digital, sino también territorial y social. No todos los estudiantes parten desde las mismas condiciones, y el lugar donde estudian sigue influyendo de manera determinante en sus oportunidades académicas.

    “¿De qué sirve hablar de innovación educativa si no todos los estudiantes pueden acceder a ella? ¿De qué sirve la tecnología si el lugar donde estudias define tus oportunidades?”, cuestionó el grupo en su pronunciamiento.

    Más que un debate centrado en dispositivos, la advertencia apunta a la necesidad de una planificación integral que priorice infraestructura, equidad y sostenibilidad en las políticas públicas. De lo contrario, sostienen, la modernización podría quedarse en el discurso.

    El desafío en este inicio del año escolar 2026 no es solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar condiciones dignas y equitativas que eviten que miles de estudiantes queden rezagados en medio de las promesas de cambio, señaló la organización.

    Expectativas del Meduca para 2026

    Las expectativas del Ministerio de Educación (Meduca) para este año escolar se centran en la modernización curricular, el fortalecimiento docente, la conectividad total en las escuelas, la ampliación de la infraestructura y la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación que actualice la vigente Ley 47 de 1946.

    Lea también: Meduca relanza licitación por $273 millones para la compra de 531,250 laptops estudiantiles

    Precisamente, la discusión sobre una nueva ley educativa mantiene preocupados a padres de familia, ya que el año escolar 2025 estuvo marcado por protestas masivas de docentes que exigían la derogación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

    Ahora, el escenario se centra en el análisis de otra reforma: la educativa, es decir, la Ley 47, que comenzó a ser revisada por las autoridades del Meduca y la Comisión de Cultura, Trabajo y Educación de la Asamblea Nacional.

    Su revisión fue instruida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien anunció un debate nacional a partir de febrero de 2026 para construir una nueva Ley Orgánica de Educación, con el objetivo de modernizar el sistema vigente desde 1946.

    Jóvenes Unidos por la Educación advierte: tecnología en el discurso, carencias en las aulas
    El Meduca inicia el año escolar 2026 con énfasis en modernización, conectividad y rediseño curricular. Fotos: Elysée Fernández

    Actualmente, los detalles y el alcance de estas reformas están en etapa inicial de discusión entre autoridades, gremios y sociedad civil. Este diálogo se desarrolla en un contexto en el que diversos sectores buscan equilibrar la mejora del sistema con la estabilidad laboral docente.

    En medio de este escenario, el inicio del año escolar 2026 no solo marca el regreso a las aulas, sino también el comienzo de un debate más amplio sobre el rumbo de la educación panameña. Mientras avanzan las discusiones sobre reformas legales y modernización tecnológica, el reto de fondo sigue siendo garantizar condiciones reales y equitativas para todos los estudiantes.

    El verdadero desafío del año escolar 2026 no será solo inaugurar el calendario académico, sino garantizar que cada escuela y cada estudiante puedan aprovechar la modernización y la tecnología prometidas. Más allá de los anuncios y los proyectos en desarrollo, la transformación del sistema educativo dependerá de que la innovación llegue de manera efectiva a todas las aulas del país, sin dejar a ningún estudiante rezagado.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. Leer más