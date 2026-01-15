Panamá, 15 de enero del 2026

    DEUDA PENDIENTE

    Jubilados cobrarán intereses del Cepadem en junio, anuncia el presidente Mulino

    Jubilados de Panamá cobrarán en junio los intereses del Cepadem, confirma el presidente José Raúl Mulino; certificados serán transferibles y sin impuestos.

    Aleida Samaniego C.
    Los certificados tendrán valor económico y serán entregados a cada beneficiario con el monto exacto que le corresponde, además de incluir su nombre y la fecha de vencimiento. Archivo

    El Gobierno de Panamá finalmente definió el mes en que comenzará a saldar la deuda histórica con miles de jubilados y pensionados. A partir de junio de 2026 se iniciará el pago de los intereses correspondientes al Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem), un beneficio retenido por el Estado entre 1972 y 1983.

    El anuncio lo realizó el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ratificó que el pago de esta deuda, pendiente desde hace décadas, es un compromiso asumido por su administración.

    “Este es un tema histórico y, como gobierno, hemos decidido resolverlo. A partir de junio próximo comenzaremos a honrar esta deuda, entregando los Cepadem”, afirmó Mulino.

    Los certificados tendrán valor económico y serán entregados a cada beneficiario con el monto exacto que le corresponde. También incluirán su nombre y la fecha de vencimiento. El mandatario destacó que estos certificados no estarán sujetos a impuestos, no podrán ser embargados y serán transferibles.

    En caso de fallecimiento del beneficiario, sus herederos podrán acceder al beneficio mediante un trámite sencillo, garantizando un proceso justo para todos los involucrados.

    La entrega de los Cepadem en junio pone fin a años de incertidumbre sobre cuándo se realizaría el pago de esta obligación histórica. Aunque ya se definió la fecha de inicio, persisten dudas sobre la modalidad de entrega, y si los pagos se efectuarán en una sola exhibición o de manera escalonada.

    El Cepadem también ampara a los herederos de los beneficiarios fallecidos. La Ley 727 de marzo de 2025 que establece que cada persona debe recibir el monto total que se le adeuda, descontando los pagos parciales efectuados anteriormente. Esta normativa, respaldada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2025, reactivó las expectativas de los beneficiarios que llevan décadas esperando el cumplimiento de este derecho.

    Aunque el presidente Mulino aseguró que el pago comenzará en junio, los jubilados y pensionados planean mantenerse vigilantes, esperando que el Gobierno cumpla con este compromiso sin más demoras.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


