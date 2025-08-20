Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pago del bono permanente de $50, correspondiente al mes de agosto, aún no ha sido depositado en las cuentas de los jubilados y pensionados del país, a pesar de estar contemplado por ley.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el desembolso no se ha efectuado debido a que aún se encuentran en trámite los fondos necesarios por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según indicó la entidad, los recursos deben ser aprobados previamente por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, lo que ha generado el retraso.

Este bono forma parte del Programa de Beneficios Permanentes establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, la cual garantiza tres pagos al año para los beneficiarios del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como de Riesgos Profesionales de la CSS. La normativa establece $50 en abril, $50 en agosto y $40 en diciembre

La CSS reiteró que continúa con las gestiones necesarias para que el desembolso se realice “próximamente”, aunque no se ofreció una fecha específica para el pago.

Mientras tanto, miles de jubilados y pensionados permanecen a la espera de un beneficio que consideran vital para cubrir sus necesidades básicas en medio del creciente costo de vida.