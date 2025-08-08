Jubilados recibirán pago de bono permanente el 20 de agosto: conozca los detalles de este segundo desembolso de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que el miércoles 20 de agosto se realizará el pago correspondiente a la segunda quincena del mes para jubilados y pensionados en todo el país.

En esta misma fecha, está previsto hacerse efectivo el segundo desembolso del bono permanente de $50.00, según lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Este bono forma parte de un programa de apoyo económico dirigido a más de 300 mil panameños que forman parte del sistema de pensiones y jubilaciones, como reconocimiento por los años de servicio al país.

El primer pago del bono se efectuó en abril de este año, y este segundo coincide con la quincena habitual para este grupo beneficiario.

¿Cómo se realizará el pago?

La CSS detalló que los pagos seguirán las siguientes modalidades:

ACH (depósito bancario): El bono y la quincena serán depositados automáticamente en las cuentas bancarias registradas el 20 de agosto.

Pago por cheque: Los beneficiarios que cobran por esta vía deberán acudir ese mismo día a los centros de pago habilitados en todo el país.

La entidad recomienda a los beneficiarios consultar el calendario anual de pagos y mantenerse informados a través del portal oficial www.css.gob.pa, así como utilizar la plataforma Mi Caja Digital para acceder y descargar sus talonarios correspondientes al mes de agosto de 2025.