Jubilados sobrevivientes tendrán prioridad en la entrega de los Cepanim

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En junio iniciará el contacto con los beneficiarios de los Cepanim para coordinar la entrega, comenzando con los jubilados sobrevivientes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que durante el mes de junio estará contactando a los jubilados beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) para coordinar las citas de retiro del beneficio.

La entidad explicó que, una vez reciban la llamada o notificación oficial, los beneficiarios deberán acudir a la sede regional asignada en la fecha y hora establecidas, requisito indispensable para completar el proceso de manera satisfactoria.

El MEF detalló que los primeros en recibir este beneficio serán los jubilados sobrevivientes, es decir, aquellos beneficiarios que se mantienen con vida, quienes tendrán prioridad dentro del proceso de entrega.

Posteriormente, y una vez se logre un avance significativo con este grupo, se iniciarán los trámites correspondientes a los beneficiarios fallecidos.

La institución también aclaró que aquellas personas que ya estén registradas como beneficiarios vivos, pero que además deban realizar gestiones relacionadas con el derecho de un familiar fallecido, deberán esperar un próximo comunicado oficial del MEF con las instrucciones correspondientes.

Los Cepanim forman parte del mecanismo utilizado por el Estado para reconocer pagos relacionados con intereses por mora adeudados a jubilados y pensionados.