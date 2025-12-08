Panamá, 08 de diciembre del 2025

    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente

    Aleida Samaniego C.
    Los jubilados y pensionados esperan que el pago de los bonos se realice en la segunda quincena de este mes de diciembre. Aleida Samaniego

    Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en la segunda quincena de este mes el pago del bono permanente, un beneficio que se entrega tres veces al año —abril, agosto y diciembre— como complemento a los pagos quincenales habituales de la Caja de Seguro Social (CSS).

    A este aporte se suma, en diciembre, el bono navideño, un apoyo económico adicional destinado a ayudar a los beneficiarios durante las festividades de fin de año.

    Según la CSS, el bono navideño será entregado únicamente a los jubilados y pensionados que hayan cumplido con el total de sus cuotas y estén registrados en la planilla de pago antes de diciembre.

    Los montos establecidos para este beneficio son los siguientes:

    • $60.00 para todos los jubilados y pensionados incluidos en la segunda quincena de diciembre.

    • $100.00 adicionales para quienes reciben entre $801.00 y $1,500.00 mensuales, según lo establece la normativa vigente.

    Desglose del bono permanente

    La institución también recordó que el bono permanente asciende a $140.00 anuales, distribuidos de esta manera:

    • $50.00 en abril

    • $50.00 en agosto

    • $40.00 en diciembre

    Sin embargo, la CSS aclaró que quienes se hayan incorporado a la planilla después de junio de 2024 no recibirán el beneficio del bono permanente, ya que no cumplen con los parámetros establecidos en la normativa.

    Aleida Samaniego C.

