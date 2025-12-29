Panamá, 29 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fechas de pagos

    Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026

    Aleida Samaniego C.
    Días de pago de enero 2026 a jubilados y pensionados. Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial del primer pago a jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante transferencia electrónica (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

    Este desembolso marca el primer pago del año para miles de beneficiarios a nivel nacional, por lo que la entidad recomendó verificar las fechas con anticipación y atender únicamente los comunicados oficiales, a fin de evitar contratiempos durante el proceso.

    De acuerdo con el cronograma establecido por la CSS, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

    • Pagos por ACH: Lunes 5 de enero de 2026

    • Pagos por cheque: Martes 6 de enero de 2026

    Los jubilados y pensionados que reciben su pago mediante cheque deberán acudir a los centros de pago habilitados por la CSS, presentando la documentación correspondiente para el retiro del beneficio.

    La institución reiteró su llamado a los beneficiarios a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, especialmente ante posibles ajustes logísticos propios del inicio de año, y recordó la importancia de planificar con antelación sus gestiones financieras.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


