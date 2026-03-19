Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este pago corresponde a un monto de $50.00 y se otorga en cumplimiento de lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer desembolso del Programa de Beneficios Permanentes, dirigido a jubilados y pensionados de la institución.

De acuerdo con la entidad, este pago corresponde a un monto de $50.00 y se otorga en cumplimiento de lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

El beneficio aplica a los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como del Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales que se encontraban vigentes en planilla al momento de la promulgación de la ley.

La CSS detalló que esta medida busca brindar un apoyo económico adicional a este grupo de beneficiarios, en el marco de las disposiciones legales aprobadas en 2024.

Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 513-1101 y 513-1102.