Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Por ley establecido

    Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS

    Este pago corresponde a un monto de $50.00 y se otorga en cumplimiento de lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

    Aleida Samaniego C.
    Jubilados y pensionados recibirán bono de $50 en abril: lo que informó la CSS
    Los jubilados y pensionados recibirán el pago del bono permanente en abril. Foto/Archivo

    La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que durante la segunda quincena de abril de 2026 se realizará el primer desembolso del Programa de Beneficios Permanentes, dirigido a jubilados y pensionados de la institución.

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    De acuerdo con la entidad, este pago corresponde a un monto de $50.00 y se otorga en cumplimiento de lo establecido en la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

    El beneficio aplica a los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), así como del Subsistema Mixto de Pensiones y Riesgos Profesionales que se encontraban vigentes en planilla al momento de la promulgación de la ley.

    La CSS detalló que esta medida busca brindar un apoyo económico adicional a este grupo de beneficiarios, en el marco de las disposiciones legales aprobadas en 2024.

    Para consultas o mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 513-1101 y 513-1102.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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