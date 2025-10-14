Panamá, 14 de octubre del 2025

    CAJA DE SEGURO SOCIAL

    Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño

    Aleida Samaniego C.
    Los jubilados y pensionados cobrarán dos bonos en diciembre. Aleida Samaniego

    Más de 380 mil jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre de 2025 dos beneficios económicos: el bono permanente y el bono navideño, informó la entidad. Ambos pagos forman parte del esfuerzo del Gobierno Nacional por reconocer el aporte y la trayectoria de los adultos mayores en Panamá.

    El bono permanente, establecido mediante la Ley 438 de junio de 2024, será financiado por el Tesoro Nacional y asciende a $40.00, el cual será otorgado a todos los jubilados y pensionados sin excepción.

    Por otro lado, el bono navideño tendrá un valor diferenciado, dependiendo del tipo de pensión que reciba el beneficiario:

    • $60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, lo que representa un desembolso total de $19,197,086.43.

    • $100.00 para unos 59,924 pensionados, con un desembolso de $5,985,300.00.

    La CSS aclaró que su papel en esta iniciativa es únicamente como ente pagador, mientras que la responsabilidad de transferir los fondos recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta coordinación garantiza el cumplimiento oportuno de los pagos.

    Ambos bonos se entregarán durante el mes de diciembre, en el marco de las fiestas de fin de año, como una medida de alivio económico y reconocimiento a una población históricamente activa en el desarrollo del país.

