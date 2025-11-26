Panamá, 26 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Caja de Seguro Social

    Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos

    Aleida Samaniego C.
    Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos
    El monto del bono de diciembre para los jubilados y pensionados es de $40. Aleida Samaniego

    Los jubilados y pensionados del país recibirán tres pagos en diciembre de 2025: la quincena regular, el bono permanente y el bono navideño. Estos pagos llegan en un momento clave para muchas familias, que enfrentan mayores gastos durante las festividades de fin de año.

    +info

    Descuentos a jubilados: dueños de farmacias dicen que no pueden seguir subsidiandoJubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño

    El bono permanente —establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024— asciende a $140.00 anuales. No obstante, la ley especifica que solo lo recibirán quienes ya formaban parte de la planilla de jubilados de la Caja de Seguro Social (CSS) antes de junio de 2024. Quienes ingresaron al sistema después de esa fecha quedan excluidos de este beneficio.

    Este bono se financia con el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y se paga en tres partes a lo largo del año:

    • $50.00 en abril

    • $50.00 en agosto

    • $40.00 en diciembre

    El último tramo, correspondiente a diciembre, se sumará a la quincena del mes, elevando el monto total que recibirán los beneficiarios.

    A este ingreso se añade el bono navideño, un aporte tradicional que cada año reciben miles de jubilados y pensionados. Con la combinación de quincena, bono permanente y bono navideño, diciembre será el mes de mayor ingreso para este grupo de la población.

    La CSS informará en las próximas semanas las fechas exactas de los pagos, que se divulgarán a través de sus canales oficiales.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Tensión en el ITSE: rectora Milena Gómez es enviada de vacaciones, aparentemente forzadas. Leer más