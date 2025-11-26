Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los jubilados y pensionados del país recibirán tres pagos en diciembre de 2025: la quincena regular, el bono permanente y el bono navideño. Estos pagos llegan en un momento clave para muchas familias, que enfrentan mayores gastos durante las festividades de fin de año.

El bono permanente —establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024— asciende a $140.00 anuales. No obstante, la ley especifica que solo lo recibirán quienes ya formaban parte de la planilla de jubilados de la Caja de Seguro Social (CSS) antes de junio de 2024. Quienes ingresaron al sistema después de esa fecha quedan excluidos de este beneficio.

Este bono se financia con el impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas y se paga en tres partes a lo largo del año:

$50.00 en abril

$50.00 en agosto

$40.00 en diciembre

El último tramo, correspondiente a diciembre, se sumará a la quincena del mes, elevando el monto total que recibirán los beneficiarios.

A este ingreso se añade el bono navideño, un aporte tradicional que cada año reciben miles de jubilados y pensionados. Con la combinación de quincena, bono permanente y bono navideño, diciembre será el mes de mayor ingreso para este grupo de la población.

La CSS informará en las próximas semanas las fechas exactas de los pagos, que se divulgarán a través de sus canales oficiales.