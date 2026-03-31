Jueves Santo en el Casco Antiguo: 140 cargadores llevarán la escultura de la Última Cena

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una vez finalizada la Semana Santa, la escultura permanecerá expuesta durante todo el año en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, permitiendo contemplar de cerca esta pieza única del arte religioso.

El Casco Antiguo de la ciudad de Panamá será este Jueves Santo, 2 de abril, escenario de una de las manifestaciones religiosas más solemnes de la Semana Santa: la procesión de la Última Cena, organizada por la Hermandad de la Santa Cena.

La principal protagonista será una imponente escultura que representa el momento en que Jesucristo comparte la última cena con sus doce apóstoles, una escena clave en la tradición cristiana por su vínculo con la institución de la Eucaristía.

La obra, elaborada por el artista español Jorge Domínguez, mide 11 metros de largo y pesa aproximadamente 2,500 libras.

Por su magnitud, requerirá el esfuerzo de unos 140 cargadores, entre hombres y mujeres, que llevarán el anda por las calles empedradas del Casco Antiguo.

Las 13 figuras que componen la escena —Jesús y sus apóstoles— fueron traídas desde Córdoba, España, en un trayecto marítimo de unos 25 días. Actualmente, permanecen en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, desde donde partirá la procesión.

Qué ver durante la procesión

Además de sus dimensiones, la escultura destaca por sus elementos simbólicos:

El pelícano : Representa el sacrificio de Cristo, aludiendo a la tradición que describe al ave alimentando a sus crías con su propia sangre.

Jesús descalzo : A diferencia de los apóstoles que llevan sandalias, subraya su humildad.

Detalles del conjunto: Cada figura refuerza el mensaje espiritual de entrega y fe.

Un evento para residentes y visitantes

La procesión de la Última Cena se perfila como uno de los momentos más conmovedores de la Semana Santa en Panamá, atrayendo tanto a fieles como a turistas que visitan el Casco Antiguo.

Al finalizar la Semana Santa, la escultura permanecerá expuesta durante todo el año en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, donde podrá ser apreciada por el público.

El Casco Antiguo espera para los días de Semana Santa a cerca de 300 mil visitantes.